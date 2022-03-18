道指升417點　油價彈8%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.02；港匯處7.8167；離岸人民幣(CNH)見6.3619；美元兌日圓報118.51；歐元企1.1094；英鎊處1.3155。金價報1,941美元。布油報106.93美元；紐油處103.18美元。比特幣報4.09萬美元。道指期貨跌150點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報34,480點，升417點或1.23%，連升4日；標指收4,411點，升53點或1.23%；納指收報13,614點，升178點或1.33%。

●美國上周首申領失業救濟人數為21.4萬，少過預期的22萬；截至前周持續申領人數則有141.9萬，同勝預期。

●美國2月新屋動工數為176.9萬戶，按月升6.8%，好過市場預期的185萬戶；同月建築批核數目跌1.9%，勝預期。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報21,298點，跌202點或0.95%。

●即月恒生指數夜期收報21,248點，跌218點，低水253點，成交51,233張。

●美國眾議院以424票對8票的壓倒性多數，批准終止與俄羅斯的正常貿易關係的法案。

●紐約4月期金收報每安士1,943.2美元，升1.8%，結束連續4日跌勢。

●國際貨幣基金組織(IMF)發言人Gerry Rice周四(17日)表示，從目前來看，相信俄烏衝突對中國的影響「相對較小」。

●紐約4月期油收報每桶102.98美元，升7.94美元或8.35%；布蘭特5月期油收報每桶106.64美元，升8.62美元或8.79%。

●經合組織(OECD)首席經濟學家Laurence Boone接受外媒訪問時表示，因為俄烏戰爭帶動能源成本高漲而受到衝擊的美國消費者，可能需要針對性的支持措施，而這可能讓美國的財政整頓有所延遲。

●歐洲央行(ECB)總裁拉加德強調，歐央行決策者在必要時改變路線的能力，因為俄烏戰爭有可能引發或需一段時間才能顯現的「新通脹趨勢」。

●英國富時100指數收報7,385點，升93點或1.28%；法國CAC指數收報6,612點，升23點或0.36%；德國DAX指數收報14,388點，跌52點或0.36%。