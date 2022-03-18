漢堡王擬關800間俄分店　但遭合夥人拒絕

儘管漢堡王(Burger King)跟隨麥當勞抵制俄羅斯，正在剝離所持的15%合資公司股份，惟逾800間在俄的漢堡王卻繼續營業。

外媒報道，漢堡王母公司餐飲品牌國際公司(Restaurant Brands International)上周宣布，因應俄羅斯入侵烏克蘭，將暫停對俄羅斯800多間特許經營店的所有支持，包括拒絕批准進一步的投資或擴張，並暫停營運、行銷及供應鏈。

然而，該公司國際總裁David Shear指出，漢堡王聯繫了負責俄羅斯分店日常營運和監督的Alexander Kolobov，要求暫停在俄羅斯的漢堡王餐廳業務，但被Kolobov拒絕。他指出，漢堡王持有合資企業15%的股權，而合作夥伴均未持有多數股權，漢堡王也無法自行立即關閉業務。

David Shear指出，漢堡王已開始剝離在合資企業中的股份，但根據協議條款，需要一段時間才能解除。他補充，漢堡王完全遵守所有適用的制裁規範。他坦言，暫時難以強制關閉在俄的漢堡王餐廳。

漢堡王透過與商人Kolobov、金融集團Investment Capital Ukraine、投行VTB Capital的合資企業進入俄羅斯。VTB Capital作為俄羅斯一家主要銀行的附屬機構，正受到美國制裁。