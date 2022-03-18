姚浩然：港股短期已見底　滙豐58元有阻力

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股經過一輪大幅波動後，相信短期底部已見，但最近兩日的反彈亦幾乎已收復整個跌浪的一半，且升市成交大增，料與補倉盤帶動有關，補倉完成後力度或會減弱，預計恒指暫時傾向在10天至20天線，約20,500至21,800點之間上落為主。