姚浩然：港股短期已見底 滙豐58元有阻力
2022年03月18日 10:45
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股經過一輪大幅波動後，相信短期底部已見，但最近兩日的反彈亦幾乎已收復整個跌浪的一半，且升市成交大增，料與補倉盤帶動有關，補倉完成後力度或會減弱，預計恒指暫時傾向在10天至20天線，約20,500至21,800點之間上落為主。
內房股近日現報復式反彈，姚認為中央有意穩定房地產市場，但內地經濟增長動力減弱，在財富效應轉弱下，置業人士態度傾向觀望，內房銷售能力受限，對受債務困擾的房企仍然不利。雖然板塊反彈力度驚人，一旦未來公布的銷售數據未如理想，股價或再有拋售壓力。內房股中，他看好中國海外發展(00688)，認為其負債比率低，更有能力接手優質項目，發展前景可看好，不妨吼位在20港元邊吸納。
美國聯儲局一如預期加息0.25厘，並料今年餘下的6次會議均會加息。姚表示，在息口上升、息差擴闊帶動下，有利銀行股淨利息收入增長。其中滙豐控股(00005)去年業績表現理想，但今年信貸撥備復常下，或會抵銷淨利息收入增長，且股價經過一輪上漲後，息率吸引力下降，除非經濟有明顯好轉，或者加息幅度大過預期，否則股價料暫難衝突58元阻力，建議可在50元或樓下買入，55至56元先行食胡。