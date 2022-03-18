【高盛推介】美團阿里回吐 資金兩邊部署
2022年03月18日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團於過去兩日累計升逾40%，周四(17日)突破150港元水平收市，周五(18日)早段回吐，現報147.7元，跌約6%。美團將於下周公布業績，有券商料去年總收入達1,786.38億元人民幣，按年升55.6%；總毛利達403.5億元人民幣，按年升18.5%。阿里巴巴周四突破100元關口收市，兩日累計升逾40%。周五早段亦回吐，現報96.25元，跌約5.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁高沽出美團好倉止賺，並反手部署淡倉，錄得約990萬元資金流入。牛熊證方面，牛證於周四繼續獲資金流入。周四流入熊證的資金較集中在180元收回區域的產品。
阿里方面，則見好倉及淡倉皆於上周五(11日)至今周三(16日)皆錄得資金流入，分別合共約6,900萬及6,100萬元，周四則沽出好倉止賺。
觀察港股通資金流向，日前連日低吸美團的北水資金於周四轉向沽出，錄得約6.4億元資金淨賣出。
雖見美團、阿里周五早段回吐，但因早前升幅，使早前獲部署的認購證變得貼價或已到價。因此投資者可善用轉倉策略，將貼價認購證沽出，並套出部分資金買入輕微價外及槓桿較高的認購證。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價180元以下產品中，槓桿最高的美團購(29782)。貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨美團購(11639)，為高對沖值，受波幅影響較少。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(60167)，與現價有約60元收回距離。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.0倍，行使價180元以下產品中，槓桿最高。
美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨、高對沖值。
美團牛60167，收回價90元，行使價87元，換股比率500，槓桿比率2.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽11186，行使價135元，2022年0月13日到期，實際槓桿2.2倍，中期。
美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，近30元收回距離熊證。
阿里購23523，行使價118.28元，2022年7月8日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿、低街貨。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年0月26日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
投資者如看淡阿里，可留意年期約3個月，屬貼價的阿里沽(11181)。
阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。
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