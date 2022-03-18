【高盛推介】美股連彈3日 納指累計升逾千點
2022年03月18日 11:34
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲日前宣布0.25厘，符合市場預期，但加息步伐加快，點陣圖顯示今年底聯邦基金利率將升至2%。油價再度重上100美元，市場憂慮通脹將進一步拖累經濟復甦。
美股指數過去3日表現靠穩，當中納指連升3日，累計升逾千點，突破14,100點水平。道指連升4日，累計升逾1,500點，上試34,500點水平。標指連升3日，累計升超過200點，突破4,400點水平。惟於亞洲時段，受中概股回調拖累，美期目前受壓下跌，納指、道指、標指現時分別低水121點、187點、29點。
觀察個股輪證資金流向，納指認沽證於近期獲資金趁高吸納，本周二(15日)至本周四(17日)共錄得約590萬港元資金流入。道指認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約250萬元。標指認購證於周四獲資金轉向流入。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面可留意市場上槓桿最高的納指沽(10340)。中期選擇可留意6個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10373)。道指方面的貼價選擇可留意屬行使價30,000至33,000點間產品中，槓桿最高的道指沽(10359)。高槓桿選擇可留意屬市場上槓桿最高的道指沽(10377)。標指方面可留意屬市場上槓桿最高的標指沽(10342)。
納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.1倍，市場上槓桿最高納指沽。
納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿5.6倍，中期、6個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.8倍，市場上槓桿最高道指沽。
道指沽10377，行使價28,880點，2022年6月17日到期，實際槓桿10.0倍，市場上槓桿最高道指沽。
標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.4倍，市場上槓桿最高標指沽。
投資者如看好後市走勢，納指方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨納指購(10374)。高槓桿選擇可留意屬行使價16,000點以下產品中，槓桿最高的納指購(10339)。道指方面的貼價選擇可留意屬行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高的道指購(10372)。標指方面可留意年期約6個月，屬高槓桿的標指購(10341)。
納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。
納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。