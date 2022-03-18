【高盛推介】美股連彈3日　納指累計升逾千點

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲日前宣布0.25厘，符合市場預期，但加息步伐加快，點陣圖顯示今年底聯邦基金利率將升至2%。油價再度重上100美元，市場憂慮通脹將進一步拖累經濟復甦。

美股指數過去3日表現靠穩，當中納指連升3日，累計升逾千點，突破14,100點水平。道指連升4日，累計升逾1,500點，上試34,500點水平。標指連升3日，累計升超過200點，突破4,400點水平。惟於亞洲時段，受中概股回調拖累，美期目前受壓下跌，納指、道指、標指現時分別低水121點、187點、29點。

觀察個股輪證資金流向，納指認沽證於近期獲資金趁高吸納，本周二(15日)至本周四(17日)共錄得約590萬港元資金流入。道指認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約250萬元。標指認購證於周四獲資金轉向流入。

納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.1倍，市場上槓桿最高納指沽。

納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿5.6倍，中期、6個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.8倍，市場上槓桿最高道指沽。

道指沽10377，行使價28,880點，2022年6月17日到期，實際槓桿10.0倍，市場上槓桿最高道指沽。

標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿8.4倍，市場上槓桿最高標指沽。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。

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