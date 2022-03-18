復星醫藥子公司獲非獨家許可生產新冠藥物

公司附屬上海復星醫藥產業發展(「被許可人」)與藥品專利池組織(Medicines Patent Pool)(「藥品專利池」)訂立一份分許可協議，藥品專利池為一家根據瑞士法律註冊的非營利性組織，其宗旨為通過自願許可和專利池等創新方式，增加中低收入國家取得救命藥品的機會並促進有關藥品的研發。

該協議的主體事項為藥品專利池向被許可人授出分許可，以生產奈瑪特(nirmatrelvir)原料藥和成品藥物，以及該成品藥物與利托那韋(ritonavir)組合的許可包裝(「許可產品」)，用於治療COVID-19患者。藥品專利池從輝瑞公司獲得有關藥物及許可產品的若干專利及專有技術的分許可權。

根據該協議，藥品專利池向被許可人授出非獨家分許可，其中包括生產奈瑪特韋(nirmatrelvir)藥物及許可產品，並於合共95個中低收入國家內商業化(包括註冊、零售及分銷)以及與許可產品有關的相關權利。本次許可下相關產品的生產將在經嚴格監管機構(即國際人用藥品註冊技術協調會(ICH)相關成員機構)批准或通過WHO PQ認證的生產設施上進行生產。被許可人預計將按實際成本加上合理加價的方式提供許可產品，有關成本可通過協力廠商審計核實。於該公告日期，相關成本和相關定價暫無法確定，但鑑於該分許可旨在促進中低收入國家獲得許可產品，預計在該分許可下許可產品的定價將會低於中高收入國家的售價。

根據購買方性質的不同，被許可人須按照許可產品淨銷售額的5%或10%向輝瑞公司支付專

利許可使用費。基於Pfizer-MPP協議，前述專利許可使用費在WHO宣布COVID-19被列為「國際關注的突發公共衛生事件」期間豁免支付。但在低收入國家的銷售，將豁免向輝瑞公司支付專利許可使用費。

根據公開資料，輝瑞的奈瑪特韋片/利托納韋片組合包裝藥物已獲歐洲、美國、日本、中國和其他國家等監管當局的有條件批准或緊急使用授權等。由於與許可產品有關的臨床數據有限，許可產品的臨床使用可能導致未曾報告的嚴重不良事件或意外不良事件。集團尚未開始正式生產許可產品，亦未取得任何有關許可產品的採購訂單。