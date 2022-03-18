李寧：疫情重燃拖累公司本周銷售

他坦言，現時談論疫情對公司影響，或者封城多久是言之尚早，疫情重燃拖累公司本周(銷售)由30%至40%高段增長，縮至10至20%的中至高段增長。

聯席行政總裁高坂武史(錢煒)補充，整體而言，無論線下或線上銷售仍處於計劃當中，甚至超出了預期。自本月初開始，內地各地疫情反覆，給生意帶來一些不確定性，但過去兩年已經積累很多應對疫情經驗。公司會密切關注疫情發展，在沒有疫情的地方盡量抓住更多機會，在爆疫地區強化線上渠道。

至於供應鏈方面，高坂武史指出，根據目前掌握的情況，「還沒有為生意帶來有影響的因素存在」。

疫情反覆、地緣政治不確定性、通脹問題等，驅使該企今年目標變得審慎保守，曾華鋒說，今年營業額增長目標介乎10至20%高段，到20至30%低段(high teens to low twenties)；同店銷售增長目標為高單位數至一成多；淨利率則料維持在10至20%高段(high-teens)。

李寧股價周五(18日)曾挫至59.05元，中午報60元，跌6.17%。