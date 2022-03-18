專家：俄烏戰事或累中國今年貿易順差大縮65％

儘管國際貨幣基金組織(IMF)認為俄烏戰事對中國的影響「相對較小」，惟有專家估計，事件將令中國今年貿易順差大縮水。

外媒報道，澳新銀行研究中心估計，中國今年的貿易順差可能收縮至2,380億美元，即是較去年的歷史高位6,760億美元大減65%。該行研究中心資深中國經濟學家Betty Wang表示，這場戰爭可能導致全球經濟出現更廣泛的放緩，尤其是在歐洲。數據顯示，歐盟為中國的第二大貿易夥伴，約佔中國出口總額的15%，但去年疫情期間對歐盟的出口進一步增長，約佔中國30%出口成長的16%。

她指出，從統計數據來看，歐盟經濟增長與中國出口總額增長有高度相關性，歐盟GDP增長每下降1個百分點，中國出口總額增長就下降0.3個百分點。該行又指，俄烏戰事也進一步加劇全球半導體供應鏈的困境，而內地的電子出口嚴重依賴晶片，電子產品出口約為中國2021年30%的出口增長貢獻17.1%。再者，烏克蘭提供氖氣、氪氣等稀有氣體，也是製造半導體的必需品。烏克蘭也生產用於製造晶片、智能手機及電動車的貴金屬。

根據獨立投資研究機構TS Lombard的報告，中國是最容易受到戰爭造成商品短缺影響的新興市場之一，對鎳供應中斷尤其敏感。上周因擔憂供應因戰爭中斷，鎳價翻漲了1倍多，促使倫敦金屬交易所暫停交易。俄羅斯為全球第三大鎳生產國。鎳是電動車電車的關鍵原材料，而中國為全球最大的電動車生產國。去年中國向其他國家出口的電動車增長2.6倍，接近50萬輛。