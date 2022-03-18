二手樓價指數按周升0.49%　

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，財政預算案放寬按保，刺激樓價指數回升，中原城市領先指數CCL最新報180.75點，按周升0.49%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.30點，按周升0.60%。CCL(中小型單位)報180.38點，按周升0.58%。CCL(大型單位)報182.67點，按周升0.06%。

四大整體指數齊升2周，結束了早前4周齊跌，CCL短暫重上180點水平。而近兩周，CCL累升0.93%，CCL Mass累升0.98%，CCL(中小型單位)累升0.92%，CCL(大型單位)累升0.95%。隨疫情過去，樓價可望見底回穩。CCL短期走勢仍然下調，但相信調整幅度有限，目標繼續下試176點低位。3月17日美國宣布加息0.25厘，對本港樓市的影響，將於4月上旬公布的CCL中反映。

四區方面，本周三區升一區跌。新界西CCL_Mass報172.06點，按周升1.26%，連升2周共3.36%。港島CCL_Mass報185.29點，按周升1.19%，連升3周共2.03%。新界東CCL_Mass報193.53點，按周升0.51%，終止4周連跌。九龍CCL_Mass報173.73點，創55周(即2021年2月後)新低，按周跌0.3%，連跌3周共3.23%。

最新指數根據2022年3月7日至3月13日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中有逾九成的交易是在2022年2月21日至2月27日簽臨時買賣合約，是2022年1月5日政府宣布收緊防疫措施後第7周的市況，以及2022年2月23日財政預算案宣布放寬按保當周的市況。