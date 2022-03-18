道期跌過百點　油價企穩100美元

●美匯指數報98.16；港匯見7.8197；離岸人民幣(CNH)報6.3701；美元兌日圓報118.84；歐元企1.1078，英鎊處1.3153。金價報1,933美元。布油報107.91美元，紐油報104.61美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨跌過百點。

●市後關注點

22:00 美國2月成屋銷售

22:00 美國2月領先指數

-李寧：疫情重燃拖累公司本周銷售。

-瑞信指電能具有吸引力，上調目標價至59元。

-中國平安：不動產風險敞口可控。

-Aquila物色內地環保能源及生科公司收購機會。

-步螞蟻後塵？騰訊微信支付傳將納入金融控股公司。

●撈底時候到？摩通料科技股等板塊調整或已結束。

●瑞士秘密銀行料持有1.66萬億元俄羅斯財富。

●併購交易雖降溫，華爾街持續搶人才。

●烏克蘭供應遇阻，中國加大力度採購美國玉米。

●OECD：俄烏戰事令全球經濟增長減少1個百分點。

●漢堡王擬關800間俄分店，但遭合夥人拒絕。