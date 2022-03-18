道期跌過百點 油價企穩100美元
2022年03月18日 16:11
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●美匯指數報98.16；港匯見7.8197；離岸人民幣(CNH)報6.3701；美元兌日圓報118.84；歐元企1.1078，英鎊處1.3153。金價報1,933美元。布油報107.91美元，紐油報104.61美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨跌過百點。
●市後關注點
22:00 美國2月成屋銷售
22:00 美國2月領先指數
●恒生指數全日收報21,412點，跌88點或0.41%。國企指數收報7,366點，跌41點或0.56%；科技指收報4,484點，跌87點或1.92%。主板成交2,366億港元。https://bit.ly/3qgwZmG
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-瑞信指電能具有吸引力，上調目標價至59元。
-中國平安：不動產風險敞口可控。
-Aquila物色內地環保能源及生科公司收購機會。
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●滬綜指收升36點，煤炭股領飆5.5%，地產及金融股齊升近2%。https://bit.ly/3uaQE8E
●撈底時候到？摩通料科技股等板塊調整或已結束。
●瑞士秘密銀行料持有1.66萬億元俄羅斯財富。
●併購交易雖降溫，華爾街持續搶人才。
●烏克蘭供應遇阻，中國加大力度採購美國玉米。
●OECD：俄烏戰事令全球經濟增長減少1個百分點。
●漢堡王擬關800間俄分店，但遭合夥人拒絕。