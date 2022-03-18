會德豐今年暫套現16億元　跑馬地舊樓重建最快3年後推

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下各個住宅項目今年至今沽出近60伙，套現約16億元。當中，除了山頂Mount Nicholson第三期以逾5.8億元售出之外，西南九龍維港滙系項目亦售出約40伙，並套現逾6.5億元。

黃氏續指，集團早前透過強拍，以底價17.32億港元投得跑馬地雲地利道15號舊樓，將會作為豪宅項目發展，最快3年後於市場上推出。展望今年，集團會有4個主要項目推售，包括啟德MONACO MARINE、鄰近藍田地鐵站的KOKO HILLS第3期及2個位於啟德跑道區的合作項目。

該公司總經理(市務)陳惠慈表示，集團今年首個全新盤啟德MONACO MARINE，會所面積達3.7萬方呎，而戶外園林亦有逾3萬方呎。而該公司總經理(業務拓展)楊偉銘亦透露，因應疫情令大眾更關注健康，該盤每個單位會設置附空氣淨化功能的冷暖空調機。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，今年樓市走勢會先苦後甜，首季樓價受疫情及股市波動影響而下調約3％。相信疫情緩和時，累積的購買力將會爆發，對全年市況依然樂觀，預計仍會有約5％升幅。