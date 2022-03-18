銀行公會：首季香港經濟恐收縮　失業率有上升壓力

銀行公會主席禤惠儀表示，疫情惡化下社交距離收緊，預計香港經濟或者於首季出現收縮，失業率亦有上升壓力。雖然近日金融市場波動，惟她指整體運作暢順，不見有系統性風險，料下半年本港經濟在環球局勢改善、消費券等帶動下恢復增長。

她指，俄烏佔香港出口低於1%，加上香港作為服務型經濟，對能源需求亦不高，因此俄烏戰爭對本港影響有限，反而疫情走勢才是主導本港經濟發展的重要因素，惟仍會繼續關注俄烏形勢發展。

她續稱，整體港銀資產質素維持穩定，雖然經濟收縮壓力下壞帳情況有機會上升，惟港銀壞帳率一直維持相當低水平，加上銀行一向以審慎態度審視其資產質素，相信仍有緩衝可讓銀行在困難時期維持健康的資產質素。

對於港府有意進行全民強檢，她表示，銀行一直與政府和監管機構保持溝通，討論全民強檢下如何令金融市場運作保持暢順，惟目前仍處於溝通階段，希望全民強檢細節出台後作進一步安排。

本港出入境限制持續收緊下，她指，業界反映過去兩年難以在海外調配人才，本港亦出現人才流失跡象，銀行公會一直有將業界意見反映政府和監管機構，希望能在防疫和人才發展上取得平衡。