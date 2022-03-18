建滔集團：公司原材料充足　研究泰國增覆銅面板等產能

張氏稱，去年公司的玻璃絲、玻璃布不夠用，更需要掃街貨，甚至銅箔根本買不到，不過今年新產能逐步釋放。該企執行董事張家成則表示，公司目前覆銅面板售價為每張170至180元，雖無法預計均價可以持續多久，但公司原材料已充足，目前無須向外掃貨。

公司指，位於廣東省韶關市的環氧玻璃纖維覆銅面板廠房已能全數投產，帶來每月120萬張的產能提升。今年集團將提升上游物料的產能以鞏固垂直整合的競爭優勢，計劃新增銅箔每月1,500噸，玻璃絲4,200噸，玻璃布1,300萬米。

俄烏亂局進一步推高大宗商品價格，張國榮坦言帶來成本壓力，因為去年天然氣「冇人要」，今年卻由每噸2,000多元炒至每噸9,600元，但公司過去幾年積極節能減排，如今使用量已縮減至每日約10噸。

集團正積極研究在泰國增加覆銅面板及上游物料產能的可行性。張國榮解釋，去年內地全國多地停電，「嚇親我哋」，加上本身在泰國也有設廠，故希望在當地擴充產能。