諾輝健康：維持2024年扭虧時間表　暫無融資需要

首席財務官及聯席公司秘書高煜提到，截至2021年底，公司現金及現金等價物達6.86億元，按現有的研發管線，足夠支持至2024年盈虧平衡。不過，有其他具潛力的研究正審視，屆時會單獨考慮外部融資，暫無任何融資需要，市場波動亦對公司營運無任何影響。

公司旗下胃癌檢測產品「幽幽管」已於今年1月獲批上市，朱葉青指，該產品已在阿里健康、京東健康等網上醫療平台發售，首三天銷售額達520萬元，預期未來數年後，銷量及毛利率將跑贏結直腸癌檢測產品「噗噗管」。

去年結直腸癌檢測產品「常衛清」的出貨量約為66.46萬單位，按年大增1.68倍；毛利率為76%，按年上升9.1個百分點。而「噗噗管」出貨量約為583.1萬單位，按年增加104%；毛利率按年飆25.7個百分點。

高煜指出，「常衛清」單價在未來數年持續上升，主要是高單價銷售渠道增加，而單位成本下降空間仍然很大，預期短期內該產品毛利率可達80%，數年後甚至可達90%。「噗噗管」則因單位成本下降空間較低，產能利用率較高，未來毛利率雖然有提升空間，但幅度較少。

早前兩會再次提到「癌症早篩」，朱氏認為，有政策扶助，將利好市場發展。雖然個別省份將自我癌症檢測產品納入地方醫保，但大規模醫保目錄在短期內納入癌症早篩產品存有許多現實問題，相信要待市場有更多產品獲批及應用，才會改善情況。惟強調，看好「癌症早篩」市場。

他又指出，計劃在2022年底，旗下產品進入逾1,000家醫院；擴大醫生銷售、互聯網醫療平台銷售，提升產品的市場滲透率。同時會加強與醫療組織合作，參與抗癌宣傳及慈善活動，進一步提升大眾對癌症檢查意識。