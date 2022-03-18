美股全線向下　GameStop跌近一成

中、美元首今晚(18日)通話成為市場焦點，外界關注其對未來兩國關係發展，以及俄烏局勢見解。道指早段跌200點，至34,279點；標指跌21點，至4,390點；以科技股為主的納指跌86點，至13,528點。恒指夜期跌124點，報21,301點，低水111點。

著名對沖基金經理Leon Cooperman表示，俄烏戰事的影響，以及美國聯儲局收緊貨幣政策仍衝擊股市，相信將出現進一步下降，若股市反彈，他將「進取地拋售」。他直指，俄羅斯總統普京是一名「瘋子」，難以揣測局勢的發展對投資者所造成的影響，並批評聯儲局幣策「非常不當」，助長債務和通脹積累。

雖然他對股市看法悲觀，但認為其仍是在惡劣環境下的最好資產，市場上仍有表現好並便宜的企業，受近期油價和大宗商品價格上升影響，能源股具吸引力。

摩根大通則看好後市，認為科技股、生物科技股和新興市場股市的暴跌將接近尾聲，現時是入手好時機。該行指，商品的超級周期料將持續，但泡沫板塊的回調將完結，地緣政治風險將在未來數周減退，惟全面的解決方案或將需時數月。該行認為，部分投資者憂慮通脹及潛在的衰退風險，將不會發生，惟不排除歐洲或美國出現進一步經濟放緩。

企業消息方面，視像遊戲零售商GameStop截至1月29日止第四財季收入按年增6.21%，至22.53億美元；期內虧損1.47億美元，按年盈轉虧；經調整每股虧損1.86美元，遠差過預期的每股賺84美仙；毛利率倒退4.36個百分點，至16.77%，主因受供應鏈挑戰和不透明的商業戰略雙重拖累。該企並未釋出財務指引，惟料今年第二財季前推出非同質化代幣(NFT)業務，其股價跌9.97%。

美國聯邦快遞(FedEx)截至2月底止第三財季收入按年增9.9%，至236.41億美元；純利增24.66%至11.12億美元；經調整每股盈利4.59美元。該企指，雖然人手緊張問題在第三季尾開始得到紓緩，但交易量因疫情而比預期疲弱，料下半年毛利率將低於此前預期的增長雙位數。該企已暫停在烏克蘭、俄羅斯及白羅斯業務，惟仍未確定此舉對其收入及盈利的影響。FedEx跌6.33%。