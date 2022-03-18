深圳封城損失加劇　香港廠商大呻難捱！

中國一線城市深圳本周展開為期7日的封城抗疫措施，據報深圳市內逾60間廠房曾按政府要求落閘停產，有深圳廠商叫苦連天，表示無法生產令訂單交付期需要延遲。就本輪強化疫情防控對生產經營影響，香港廠商界也大呻，這段日子業界經營非常困難，疫情下損失勢加劇。不過，期間有內地企業實施廠區封閉式管理以應對訂單交付問題。

深圳電子信息產業佔內地整體規模約五分之一，也在全球電子產業鏈扮演重要角色，可想而知深圳與東莞封城對港商影響不小。香港經貿商會會長李秀恒表示，很多港商的工廠在東莞與深圳進行生產，封城和隔離措施除了影響生產進度，亦使包括製成品、配件、物料等付運出現拖延，貿易和物流方面出現阻滯。

廠商們難免會因相關措施面臨損失，只希望深圳及東莞的封城只會維持一段短暫時間，未來一至兩周內可逐步恢復。按目前情況來看，廠商3月份生產及貨品付運會延遲，但期望復常後可盡量加班趕工，在4月至5月份追回進度。

香港表廠商會名譽會長林偉雄表示，這段日子業界經營非常困難，悲觀看未來數月情況很難改善。在封城的情況下，連上落貨和原材料運輸也有問題。廠房因運輸問題缺乏原材料，自然令生產停頓。另一方面，即使工廠本身已儲備了原材料用作生產，但當生產完成後亦不能運貨到港口，訂單延遲，同樣引致資金未能回籠，以及因未能趕及向客戶交貨而商譽受損，最終只能向客戶解釋及要求諒解。

林氏續指，目前員工不能上班，但公司仍要為員工安排膳食及住宿，仍有一定的經營成本。封城影響廠房生產，預計一般情況下會令生產進度延誤一個月。廠商目前最怕未能準時出貨，惟有先通知客戶令其有隨時延誤的準備。

內媒報道，有園區企業按要求實施「兩點一線」廠區封閉式管理，即員工只在園區生活及工作，一律不得外出，並視乎情況減少生產人員親身到崗位當值的數量。深圳擬透過此策略分區、分類有序推進復工復產，深圳周邊的東莞也在借鑑這種模式。加上研發、行政管理人員則基本已居家辦公，電子產業鏈各個環節均致力在疫下確保正常供貨。

作為內地最大的綜合性電子元器件交易服務平台，深圳華強對內媒表示，從年初已根據不斷強化的航空交通管理措施做應急預備方案。自香港疫情在年初升級後，從境外運往深圳保稅倉的物流受到影響，該企就開始着手向其他應稅貨物可存儲安全區域作交付，以確保向客戶供貨；當前交付效率雖受到管控措施影響，但困難尚且可以應對。

目前多數電子公司以深圳為總部，工廠分布周邊城市或其他省份，對於本輪疫情防控升級，相關負責人表示影響尚且可控。據報摩根士丹利近日調查發現，由於庫存緩衝加上生產彈性，相信短期對廠商沒有立即的衝擊，但仍需持續觀察影響。

昨日有內地消息指，深圳市內5區已復工復產，而東莞市則重開公共交通。大摩表示，全球科技產品已有超過80%都在內地生產，即使近來深圳等地相繼封城或實施交通限制，但由於廠商多備有充足存貨，加上生產據點分散，相信仍可靈活彈性調度。