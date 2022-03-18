二三線屋苑議價空間增　銅鑼灣兩房低市價1成沽

疫情持續，二手業主議價空間增加，尤其是二、三線屋苑議幅一般較多，帶動交投量，港島區有單位錄得低市價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原翁梓軒透露，銅鑼灣嘉柏大廈高層D室，實用面積約572方呎，兩房間隔，以約975萬元易手，呎價約17,045元。原業主於1990年以約139萬元買入，現轉手帳面獲利約836萬元，單位升值逾6倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，銅鑼灣興發街維景花園B座低層02室，實用面積約523方呎，兩房間隔，以約858萬元成交，呎價約16,405元，低市價約一成。原業主早於2012年6月以約611萬元購入，轉手帳面獲利約247萬元，單位升值約40%。

●中原馮子進稱，灣仔海華苑2座中層C室，實用面積約295方呎，一房間隔，外望樓景，原本叫價約708萬元放盤，議價後減至以約675萬元售出，呎價約22,881元。原業主於2003年以約105萬元買入，轉手帳面獲利約570萬元，單位升值約5.4倍。

●美聯經理林潤強指，鴨脷洲深灣軒3座中層G室，實用面積約579方呎，三房間隔，望海景，以約1,138萬元沽出，呎價約為19,655元。原業主於2005年3月以約408萬元購入，轉手帳面獲利約730萬元，升值近1.8倍。

●中原柳志明表示，西營盤普頓臺中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以約1,000萬元成交，呎價約20,492元。原業主於2004年2月以約241.6萬元買入，轉手帳面獲利約758.4萬元，單位升值逾3.1倍。

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九龍區

●美聯黃家樂表示，土瓜灣港圖灣中底層B室，實用面積約602方呎，兩房連儲物室間隔，原叫價約1,100萬元放盤，經議價後調減22萬，以約1,078萬元成交，呎價約17,907元。原業主於2013年7月以約941.2萬元購入，轉手帳面獲利約136.8萬，升值約15%。

●中原袁顯岸指，紅磡海濱南岸7座中層G室，實用面積約593方呎，三房間隔，以約1,045萬元成交，呎價約17,622元。原業主於2007年12月以約525.47萬元一手買入，現沽貨帳面獲利約519.53萬元，單位升值99%。

●美聯周鍵喬稱，長沙灣南昌一號低層B室，實用面積約365方呎，一房間隔，原叫價750萬元放盤，議價後減價約28萬元，最終成交價為約722萬元，呎價約19,781元。原業主於2018年3月以約680萬元購入，轉手帳面獲利約42萬元，單位升值逾6%。

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新界區

●美聯林曉丹表示，新元朗中心4座中層A室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望內園景，開價730萬元放盤，減價約3%至約710萬元後，獲一對新婚夫婦承接，呎價約14,639元。原業主於2010年8月以約263.8萬元購入，轉手帳面獲利約446.2萬元，物業升值近1.7倍。

●美聯林建文稱，元朗寶珊園2座低層B室，實用面積約611方呎，三房套間隔，向西南望山景，原本叫價約600萬元連車位放售，雙方議價後以約568萬元成交，呎價約9,296元。原業主於2012年以約245萬元購入，是次轉手帳面獲利約323萬元，物業升值逾1.3倍。

●中原潘婉兒表示，上水維也納花園1座中層D室，實用面積約663方呎，三房連套房間隔，開價約698萬元放盤，議價後以約640萬元售出，呎價約9653元。原業主於2003年以約130萬元購入，現轉手帳面獲利約510萬元，單位升約3.9倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣山莊單號屋，實用面積約1,250方呎，採三房間隔，望內園景觀，連花園約799方呎，以約2,050萬元成交，呎價為16,400元。原業主於2009年7月以約902萬元購入，轉手帳面獲利約1,148萬元，單位升值近1.3倍。

●中原經理陳鴻霆稱，馬鞍山薈朗2座中層A05室，實用面積約411方呎，兩房間隔，開價約760萬元放盤，議價後以約733萬元成交，呎價約17,835元。原業主於2018年以約584.8萬元購入，轉手帳面獲利約148.2萬元，單位升值約25%。

●世紀21奇豐鄭達昌透露，馬鞍山薈晴1座高層A06室，實用面積約427方呎，兩房間隔，座向東南，原叫價約770萬元放盤，微減約12萬元後，以約758萬元沽出，呎價約17,752元。原業主於2016年11月以約629萬元購入，轉手帳面獲利約129萬元，單位期內升值21%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍公屋恒安邨恆峰樓(3座) 中層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，座向北面，望開揚樓景，以約260萬元於未補地價市場沽出，呎價約5,869元。原業主於1999年5月以19萬元(未補地價) 購入，轉手帳面獲利約241萬元，單位升值逾12倍。