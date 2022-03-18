香港小輪去年賺1.18億元　增長3.4倍

年內，地產發展及投資業務方面，集團商舖毛租金收入約1.06億元。於去年底，「城中匯」之商舖已全部租出。「亮賢居」及「嘉賢居」之商舖出租率分別為97%及89%。「港灣豪庭」及「逸峯廣場」之出租率分別為84%及99%。

集團與帝國集團各佔五成股權之「帝御」合營發展項目，第一期「帝御•金灣」、第二期「帝御•星濤」以及第三期「帝御•嵐天」開售至今，已售出1,745伙住宅單位，佔總數約98%，銷售金額合共約86億元，即每平方呎實用樓面面積平均售價超過15,400元。該項目將於今年中分批交付買家使用，交樓後物業銷售收益將會獲得確認。

集團於2018年6月投得市區重建局於深水埗桂林街╱通州街重建項目之合約，集團將可取

得約97,845平方呎之住宅樓面面積，上蓋工程已經展開，項目預期於2024年第一季完成。

渡輪、船廠及相關業務方面，年內渡輪、船廠及相關業務錄得860溢利，上年度錄得虧損1,790萬元之虧損，業績改善主要由於船廠業務收入增加及政府資助渡輪業務的部分維

修及保養費用所致。

年內證券投資錄得虧損80萬元，虧損主要由於部分金融資產之公允價值於回顧年內變動所致。