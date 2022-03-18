新盤UPDATES：周五錄4宗成交

一手市場交投依然淡靜，周五(18日)暫錄約4宗新盤成交。其中，西南九龍項目再沽出2伙一房單位，令本月累計錄得9宗成交，暫屬月內交投量最高的新盤。

●西南九龍維港滙II連沽2伙一房單位

●屯門御海灣II開放式戶呎價約22,597元

●白石角海日灣II連天台戶1,194萬沽

大埔白石角海日灣II最新沽第9座20樓C室，實用面積616方呎，採兩房連儲物室間隔，連318方呎天台，成交價為1,194萬元，呎價約19383 元。

●荃灣西逸璟．龍灣三房1,675.2萬沽

●長沙灣恆大‧睿峰更名為睿峰