新盤UPDATES：周五錄4宗成交
2022年03月18日 22:19
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一手市場交投依然淡靜，周五(18日)暫錄約4宗新盤成交。其中，西南九龍項目再沽出2伙一房單位，令本月累計錄得9宗成交，暫屬月內交投量最高的新盤。
●西南九龍維港滙II連沽2伙一房單位
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新連沽2伙一房單位。包括3B座25樓D室，實用面積315方呎，以835.3萬元成交，呎價約26,517元。另外，3B座27樓D室，實用面積同為315方呎，成交價為848.7萬元，呎價約26,943元。資料顯示，維港滙系列項目本月累計沽出9伙。
●屯門御海灣II開放式戶呎價約22,597元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，最新沽出1座30樓S室，實用面積255方呎， 開放式間隔，成交價為576.22萬元，呎價約22,597元。
●白石角海日灣II連天台戶1,194萬沽
大埔白石角海日灣II最新沽第9座20樓C室，實用面積616方呎，採兩房連儲物室間隔，連318方呎天台，成交價為1,194萬元，呎價約19383 元。
●荃灣西逸璟．龍灣三房1,675.2萬沽
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，新近沽出1座11樓D1室，實用面積907方呎，三房間隔，成交價為1,675.2萬元，呎價約18,470元。
●長沙灣恆大‧睿峰更名為睿峰
據一手銷售資訊網資料，中國恒大(03333)將長沙灣住宅項目恆大‧睿峰持有的股權，轉讓予項目的合夥股東鼎珮集團後，周五(18日)更新售樓說明書、價單及銷售安排中的發展項目資料，發展項目名稱由「恆大．睿峰」，更改為「睿峰」。