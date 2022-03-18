【產經評論】數碼戰衝擊美元　全球貨幣臨洗牌

全球貨幣數碼化成新趨勢，現存的虛擬貨幣吸納全球巨量資金，漸漸成為一個具影響力的非美元貨幣體系，迫使全球多國央行不敢怠慢，加快研究和測試央行數碼貨幣。中國在這方面誠然已早着先鞭，可美國礙於本身坐擁美元霸權，唯恐研推數碼美元會衝擊傳統美元地位，變相搬石砸腳，故內部一直猶豫不決，直至近月俄烏開火，歐美對俄實施金融制裁，人民幣與數碼貨幣成為俄國逃避制裁的途徑，美國才慌忙拍板加快研議數碼美元。全球貨幣面臨大洗牌，而通脹及地緣政治危機，勢將加快數碼貨幣的冒起，最終結果是美元將無法再綁架世界經濟！

俄烏戰事發展至今，其中一個重要的拐點，乃美國拜登政府選擇了放棄將打壓通脹視為首要任務，任由俄烏衝擊升溫令能源及大宗商品價格大漲，激化通脹，以換取將錯判通脹和經濟復甦受阻的責任推給戰爭，亦好轉移內部視線槍頭向外，有利末季的國會中期選舉造勢。同時，藉着歐洲的能源危機，迫使歐洲歸隊，聯合討俄，另一方面則逼中國表態，若不想冒受歐美制裁的風險，就與俄劃清界線，與美國合作緩解兩國緊張氣氛。見到昨晚中美元首對話，大概事情發展至今，都在拜登政府這套劇本發展之內。

之不過，拜登政府這一步棋，誠然並非毫無代價。首先，美國內部通脹將惡化，汽油價格、大量商品及糧食價格飆升，聯儲局已預計，未來數月通脹有持續上升的風險。一旦通脹失控，聯儲局要加快升息，美國經濟復甦將面臨斷纜危機，更甚是滯脹臨門。

其次是，美元將俄國資產凍結、又直接使用環球銀行金融電訊協會(SWIFT)作為制裁手段，無疑會損害美元信用，促使更多國家在雙邊或多邊貿易中，選擇非美元如本幣或人民幣進行交易結算，以減少美元風險。繼俄國將出口中國部分油氣交易改以人民幣結算後，沙特據報亦擬對華部分石油貿易使用人民幣計價，無風豈成浪！

此外，從這次金融制裁，俄國嘗試使用虛擬貨幣，繞過美元結算系統進行交易來逃避制裁，再次證明貨幣數碼化，正逐步挑戰美元霸權。相信經此一役，更多國家會認真研議數碼貨幣，美國本身亦在這個時候拍板研議數碼美元，就是最佳例證。

如是者，全球貨幣面臨一場大洗牌，核心自是美元霸權動搖，而挑戰來自其他主要貨幣如歐元、人民幣，甚至亞洲諸國積極在研議的環亞洲貨幣體系，而數碼貨幣的推展，更會成為這個大洗牌的又一主戰場。

其實，目前外匯市場美元以電子形式進行交易一直存在，故對美國而言，數碼美元除了是正式納入貨幣發展外，更重要的是藉着確立制訂數碼貨幣的跨境支付與結算標準，來保持全球話語權，可如今東西對立，這誠然是十分艱巨。

潮起潮落，興衰起伏，作為世界霸主的美國，也無法逃避。大國博弈進行中，只有耐心等候世界秩序新格局的出現！