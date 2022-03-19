東方日報B1：俄恐觸發骨牌式全球債災

俄烏戰事不但拖累全球經濟，更有機會觸發弱國債務連環爆煲，並帶動「無現金社會」極速擴散。雖然俄國成功以美元透過花旗銀行支付3月中旬到期的主權債券利息，避過債務違約，令各地股市於周五(18日)回穩。然而，有份經歷上世紀拉美債務風暴的對沖基金老手警告，俄債真正的考驗才剛開始，隨時觸發1980年代式的骨牌式全球主權債災。更巧合的是，下月4日俄債到期日與印度神童預言不謀而合。

在美國華爾街打滾逾40年、專注主權債務的對沖基金老將Jay Newman警告，俄國目前一片混亂，只要西方的制裁導致俄債違約，就可能預演一場由利率推動的全球主權債務危機，並引述「股神」巴菲特名言：「隨着利率上升，潮水退去，我們會看到誰在裸泳，很多國家都會面臨償付困難。最糟糕是看到1980年代初拉美債務風暴重演，當時非常短時間內發生了數十宗違約。」

今次他的「邊緣國家名單」包括巴基斯坦、埃及、加納、贊比亞、黎巴嫩、委內瑞拉、斯里蘭卡、突尼西亞、俄羅斯、烏克蘭、加蓬和喀麥隆。他稱，雖然金融市場本周平安度過，但4月俄國面臨的償付規模要大得多，只要繼續被制裁，該國就會決定尋找美元及歐元清算系統的替代方案，可能會認為完全不值得向外國投資者還債。

Newman所說的危機是4月4日，俄國要在該日前履行償還20億美元（約156億港元）債務。恰巧目前成為全球熱話的印度神童阿南德早前已預言，4月4日會令原先的經濟問題擴大，恐有更大的災難來臨，須多加注意。Newman來頭不小，曾幫助有份炮製阿根廷債災的「傳奇大鱷」辛格和其創辦的對沖基金Elliott，打贏一場歷時15年、針對2001年阿根廷950億美元違約的司法訴訟。

評級機構也不看好俄債前景，標準普爾降俄國信貸評級至CC，僅較違約級高兩個級別，直言「該國債券極易發生不兌付情況，若投資者無法獲得兌付，或兌付的貨幣不是債務條款中規定的貨幣，且投資者不同意替代方案，就可視為違約。」

更重要的是，目前市場或低估俄債一旦爆煲的威力。瑞士銀行家協會估計，瑞士的秘密銀行在離岸帳戶中，持有1,500億至2,000億瑞郎（約1.2萬億至1.6萬億港元）的俄羅斯客戶資金，意味俄國富豪與瑞士的銀行業務範圍遠比幾家金融公司最初披露的資產負債表風險敞口（即未被對沖的風險）大得多。

經合組織（OECD）亦擔心世界各地的家庭將感受到戰事帶來的能源和糧價上漲的影響，料全球經濟增長將較入侵未發生前下降1.1個百分點，通脹則再升2.5個百分點，意味滯脹已降臨。

這個世界百年變局不僅影響經濟，同時加速社會無現金化。俄國正為制裁尋求生路，據報俄央行已准該國最大的俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）發行和交易數碼資產，企業可使用Sber平台發行自己的數碼資產來吸引市場投資，用戶也可透過Sber系統購買數碼資產或進行其他數碼交易，預計可在一個月內開通區塊鏈平台並進行首筆買賣。

誠然，俄國受累制裁，貨幣盧布崩潰令通脹失控，該國央行昨雖維持利率20厘不變，但警告3月通脹會大幅上升，會視乎情況調整利率。在未來數季經濟交困下，推動數碼資產交易是在海外吸水的唯一捷徑。

烏克蘭也因戰事而踏上資產數碼化，美國網上支付公司PayPal周四起正式擴大當地服務，烏克蘭人可把錢從PayPal帳戶轉移到符合資格的信用卡和簽帳金融卡上，此舉令烏克蘭人可從遠方的親友獲取資金或轉出資產，例如從他們的烏克蘭PayPal錢包發送或接收英鎊、美元、加元及歐元。

總統澤連斯基亦正式簽署允許外國與烏克蘭虛擬貨幣交易商合法營運，銀行也可讓虛擬貨幣公司開戶，旨在兌現之前籌得的一億美元虛擬貨幣捐款能流通，為該國虛擬資產市場的里程碑。