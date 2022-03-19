美股道指全周累升5.5％　創逾兩年最大單周升幅

美國股市周五(18日)上漲，3大指數齊以近全日最高位收市。道指收報34,754點，升274點或0.8%；標指收報4,463點，升51點或1.17%；納指收報13,893點，升279點或2.05%。

全星期計，道指結束連續5周跌勢，全周累升5.5%，為2020年11月初以來最大單周升幅。標指和納指分別累升6.16%和8.18%。

著名對沖基金經理Leon Cooperman表示，俄烏戰事的影響，以及美國聯儲局收緊貨幣政策仍衝擊股市，相信將出現進一步下降，若股市反彈，他將「進取地拋售」。他直指，俄羅斯總統普京是一名「瘋子」，難以揣測局勢的發展對投資者所造成的影響，並批評聯儲局幣策「非常不當」，助長債務和通脹積累。

雖然他對股市看法悲觀，但認為其仍是在惡劣環境下的最好資產，市場上仍有表現好並便宜的企業，受近期油價和大宗商品價格上升影響，能源股具吸引力。

摩根大通則看好後市，認為科技股、生物科技股和新興市場股市的暴跌將接近尾聲，現時是入手好時機。該行指，商品的超級周期料將持續，但泡沫板塊的回調將完結，地緣政治風險將在未來數周減退，惟全面的解決方案或將需時數月。該行認為，部分投資者憂慮通脹及潛在的衰退風險，將不會發生，惟不排除歐洲或美國出現進一步經濟放緩。

企業消息方面，視像遊戲零售商GameStop截至1月29日止第四財季收入按年增6.21%，至22.53億美元；期內虧損1.47億美元，按年盈轉虧；經調整每股虧損1.86美元，遠差過預期的每股賺84美仙。GameStop股價先跌後回升，收報90.79美元，升3.52%。

美國聯邦快遞(FedEx)截至2月底止第三財季收入按年增9.9%，至236.41億美元；純利增24.66%至11.12億美元；經調整每股盈利4.59美元。該企指，雖然人手緊張問題在第三季尾開始得到紓緩，但交易量因疫情而比預期疲弱，料下半年毛利率將低於此前預期的增長雙位數。該企已暫停在烏克蘭、俄羅斯及白羅斯業務，惟仍未確定此舉對其收入及盈利的影響。FedEx全日跌3.98%，收報218.91美元。