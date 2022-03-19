歐盟擬設立烏克蘭團結基金　為國防及重建作準備

歐盟理事會周五(18日)表示，將在下周舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏克蘭目前國防和民生以及未來重建所需資金。

歐盟理事會主席Charles Michel周五表示，與烏克蘭總統澤連斯基通話，討論如何強化對烏克蘭的支持，以及烏克蘭與俄羅斯進行中的談判內容。

Michel指出，歐盟計劃設立一個「烏克蘭團結基金」，協助目前國防和民生所需，而當戰爭結束，這將成為重建基金，而國際合作夥伴可以透過捐款貢獻。

外媒引述一名歐盟官員補充，Michel與澤連斯基通話討論後，認為烏克蘭需有足夠的資金流動因應武器設備以及民生必需，但目前烏克蘭無法在國際金融市場發行債券籌資，再加上外資也撤出，因此朝設立一個基金方式維持戰力。

該官員表示，「烏克蘭團結基金」將能夠強化烏國在金融上的國家主權能力。該建議將在3月24日舉行的歐盟領袖峰會上討論，但目前並未進一步說明基金籌資目標等細節。

美國總統拜登下周也將親赴布魯塞爾出席歐盟及北大西洋公約組織(NATO)峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定的承諾。