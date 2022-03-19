【星之谷】買樓成交在即被隔離？銀行鬆手救業主

香港疫情嚴峻，有些準業主買樓預備成交時候，或有機會遇上強制檢疫、甚至未來有機會被禁足。筆者曾經提及可在合約上「戴頭盔」推遲成交期。但如果心急想收樓，原來有些銀行可以鬆手提供按揭「快速通道」。

先回帶，去年筆者在本欄提過，若果買樓進入直路時被強制隔離，有機會影響成交，所以在臨約上應該列明如果因應疫情導致買家或賣家任何一方要隔離，成交期應自動延長，這樣就可以保障雙方利益。

當時這項提議獲得頗大迴響，現時大部分地產代理在臨約上都有這項條款。更甚的是現時是疫情大規模爆發階段，未來有機會出現的全民檢測或小規模禁足，都顯得這些「頭盔」更加重要。

【心急收樓 毋須親身簽貸款信】

不過，如果準業主心急想收樓，不想因為疫情而延遲成交，又有沒有辦法可以解決？其實最大關卡是在按揭批核上。雖然準業主現時可以透過互聯網申請按揭，或將資料電郵給前線人員，但根據銀行規則，借款人在簽貸款信前需親身到銀行，令銀行確保申請人的真正身份，亦符合「認識你的客戶」原則。

所以，借款人在按揭獲批被強制隔離的話，不能親身到銀行，不能簽署貸款信，又不能授權親友代簽，確實令人頭痛。值得注意的是，香港和內地不同，本地銀行不接受視像簽署或「網簽」。在種種方法都碰壁下，唯一做法似乎就是延長成交期。

當然，筆者希望提供一些大家未必太了解的解決方案，原來近期個別大型銀行及中小型銀行「鬆手」，只要借款人在申請按揭時到過銀行，曾經和前線職員見面並遞交申請表，到簽貸款信時如不幸被隔離，可以委託授權人代簽，而有關授權信需要律師樓認證。

【3大「頭盔」加快物業成交】

故此，準業主若果擔心買樓後中途要隔離，可以先準備定3大措施。首先，委託律師樓準備一封授權信；第二，不要網上提交申請表，要親身到銀行遞交，讓按揭專員「見個面」，同時開立銀行戶口；第三，準備好文件正本給獲授權人，因為簽署貸款信時，銀行可能需要查閱正本。

做好以上3個步驟後，就算成交前不幸確診，或被隔離、禁足，都可透過獲授權人代簽按揭貸款信，成交期就毋須延遲。不過要留意，上述方案只適用於個別銀行，並不是間間銀行都接受這種做法，有些銀行仍然相當傳統，需要親身見人，亦不容許授權他人。

最後溫提，由於現時全民檢測仍在只聞樓梯響階段，未知甚麼時候正式實行，為避免風險，「頭盔」要戴得再緊一些，臨約不但要提及若果被強制隔離需要自動延長成交期，「禁足」字眼亦要寫清楚。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。