1周10大驚奇：神準「預言家」抬頭！經濟末日愈行愈近？

港股本周來了一記「超級V彈」，絕對震撼人心，同時竟與印度神童阿南德預言「3月16日」會出現大事不謀而合。經此一役，所謂的「預言家」抬頭了，相信不少人會繼續追縱其預測。那麼，之後世界會怎樣？

【1、阿南德又中！港股大奇迹日升1600點 未來走向會點？】

3月16日(周三)，香港恒生指數上演大奇迹日，升逾1,600點，追回早兩日的大部分失地，翌日再上一層樓。原來印度神童阿南德(Abhigya Anand)一早就有預言料中，上月底已拍片告知世人，3月16日及4月13日是關鍵日子，將有大事發生。對香港人來說，原來第一個關鍵日，是以港股大升作結，歐美「埋單」也有較大升幅。現在問題是，周三之後會發生甚麼？

不如帶大家重溫一下，阿南德在2月底的預言到底說了甚麼？至於如何理解，就看大家各自造化！他說，全世界的經濟市場正受「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)」的負面能量攻擊，除經濟外，疫情亦會持續嚴峻。而上述預言已於本月發生，環球股市反覆向下，尤其是港股更是眾多市場中最弱，疫情亦是全球最誇張，香港大學有研究推算香港已有半數人染疫。

他重申，「卡拉薩爾帕瑜伽」由2021年12月10日開始影響世界，如果市場有一次重大崩潰，時間就落在3到4月間。他指出「3月16日」將會是一個非常重要的日子，雖然股市可能在當日上升，但通脹跟其他問題會隨之而來。

關鍵是全球在3月16日之後會遭遇重大的危機，生活在極度動盪及危險之中，建議遠離金融市場，且3月16日後會出現強大的「卡拉薩爾帕瑜伽」現象，通脹飆升所衍生的問題可能會令「投機賺錢」的時代終結！

阿南德對投資亦有自己一套。早在去年，他已預言，黃金、白銀將會大放異彩，是最好的投資。而金價、銀價在今年表現不俗。另外，他提到投資農地，可惜香港農地並非大眾可涉獵的投資項目，且要由可持續發展的角度去考慮，亦非香港人投資習慣，可行性不高。

此外，他亦看好區塊鏈發展，指出比特幣或其他虛擬貨幣都有市場周期，有升有跌，區塊鏈雖前景光明，但不是現在。

【2、不是阿南德！她言中周三日本大地震 恐還有呢5災...】

除了阿南德一早預言「3月16日」絕不尋常，股市有得升，然後才是大冧市開端外，原來還有一人早已預言了會有日本大地震，她是來自保加利亞的「盲婆」巴巴萬加(Baba Vanga)，生前就曾預言2022年亞洲地區會發生地震。

翻查資料，她對2022年主要有6項預言：包括「有另一新型病毒崛起，來自西伯利亞，病毒會迅速蔓延，與氣候變遷有關；氣候變遷會導致水資源缺乏、分配更不勻，並帶來嚴重政治後果；印度將發生饑荒，當地高溫可能達攝氏50度，加上蝗害吞噬農作物；澳洲、亞洲將發生「嚴重洪災」；地震、海嘯也會在亞洲頻繁出現」。

至於第6項，暫時看上去發生機會甚微的是「外星人有可能入侵地球，他們會送出一顆小行星，尋找地球上的生命，結果相當不友好」。

上述所謂的「盲婆」早於1996年離世，享年85歲，相傳她12歲時在一場大風暴中失明，當她被家人找到時眼睛已被一層厚厚的泥土覆蓋，從此以後她相信自己有能力可預測未來。

【3、另一危機正醞釀！「商品雷曼時刻」恐快降臨...】

說到危機，除股市外，相信在本月前，很少人會留意「鎳」(粵音「聶」)這種金屬，結果在一場沽空大戰中成名，至今仍在進行，並迫使交易所要接連改制。而本周稍早前亦有消息稱，面臨追加保證金(即俗稱「追(call)孖展(margin)」)要求的商品貿易巨頭托克向黑石尋求30億美元(約234億港元)融資。瑞信警告市場面臨「大宗商品抵押」為主題的流動性危機，無論站在哪一邊都會被追加保證金，一場「商品雷曼時刻」恐快降臨。

外媒報道，周三(16日)有消息指，成員包括一些歐洲能源交易巨頭(例如蜆殼、英國石油(BP)這類石油巨頭和石油貿易巨頭Vitol)的歐洲能源交易商聯盟(EFET)，於3月8日呼籲歐洲政府和央行提供緊急援助，避免烏克蘭危機引發的大宗商品市場價格巨震造成現金短缺，確保批發天然氣和電力市場繼續發揮功能。

EFET希望歐盟的金融機構歐洲投資銀行(EIB)或歐洲央行、英倫銀行(即英國央行)這類央行通過貸款機構提供支持，降低追繳保證金的影響。

EFET稱，自今年2月底以來，已帶來挑戰的形勢變得惡化，更多的歐洲能源業參與者獲取額外流動性的能力嚴重下降，在某些情況下已枯竭，並警告目前並非不可能預計到一些整體健康的能源企業會無法得到現金。

然而，目前還不清楚央行是否會準備救助商品巨頭，一些央行可能不願幫助通常從商品價格波動中大舉獲利的貿易公司。值得留意的是，上述提及的巨頭托克，據悉為滿足保證金要求，尋求黑石就一筆至多30億美元的股權投資進行了談判，但談判以未達成協議告終。而早於上周二(8日)，托克已從瑞穗銀行、法國興業銀行、三井住友銀行和裕信銀行等多家銀行獲得了12億美元的信貸額度。因此，其四處籌資絕非佳兆。

回看1998年俄羅斯債券危機、2008年金融海嘯，以及2020年大跌市中，原因都是「高槓桿」的市場有抵押品出問題，從而引發資金流動性枯竭，最終釀成特大危機。

【4、普京：俄戰勝了「經濟閃電戰」 但警告要過苦日子】

論及危機，怎不能不提今次的「吹手」俄羅斯總統普京！該國淪到如斯田地，他又怎看？答案是普京本周表示，俄羅斯在國際制裁的「經濟閃電戰」中生存了下來，惟警告該國在適應制裁的過程中將面臨失業和通脹上升的局面。

普京周三(16日)在視頻會議上對政府表示：「新的現實要求我們必須對經濟進行深層次結構性改革。而我不想隱瞞，這個過程不會容易。這將導致通脹和失業率暫時上升。」

他命令官員增加包括養老金在內的社會福利，並提高國家僱員的薪金，承認「物價上漲嚴重影響了人們的收入」。他說，政府有足夠的資金來支付這些成本，毋須印鈔，但沒有詳細說明。

他下令在全面制裁的環境下支持俄羅斯經濟——制裁促使俄羅斯央行將關鍵利率提高一倍以上至20%，以阻止盧布崩盤。俄羅斯也面臨因入侵烏克蘭而導致的外國公司和投資外逃。他表示，政府「最重要的任務」是確保消費品的充足供應，特別是關鍵藥物，以遏制價格飆升。他說，開戰之後，由於俄羅斯人急於囤積商品，消費者支出增加了1萬億盧布(97億美元)。

他排除了價格管制的可能性，稱官員們應該增加供應，包括將用於出口的商品重新導向國內市場。

【5、專家估普京身家驚人 或直逼全球首富】

提到普京，他本人雖然遭歐美多國凍結海外資產，但普京的財產到底有多少，一直是個謎！外間只知道他是世界最有錢的領導人之一，有金融專家曾估計其身家高達2,000億美元，直逼全球首富馬斯克。

根據克里姆林宮的公開資料，普京年收入約14萬美元，名下有3輛汽車、1輛拖車以及2間分別為850呎和1,000呎公寓。但普京的實際財產不止那麼少，相傳他在黑海斥資10億美元打造「普京宮」，以及一艘名為Graceful的豪華遊艇都是普京所有。

外界對普京身家的估算差異很大，俄國異議人士貝科夫斯基(Stanislav Belkovsky)2012年以普京持有的油氣龍頭股推算，當時其資產淨值達700億美元。

瑞典經濟學家Anders Aslund則估算，普京資產約介乎1,000億至1,500億美元之間。

美國避險基金經理Bill Browder曾估計，普京的財富可能多達2,000億美元。如果屬實，他比亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)、微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)、特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)更富有。

【6、中印俄或結盟 數碼人幣10年內可挑戰美元霸權？】

說完普京「個人」，他的出人意表舉措正讓世界百年變局愈趨複雜，貨幣體系恐分裂，本周有分析指，當中以游走東、西方陣營的印度取態最關鍵。有當地媒體指出，印度有意在貨幣上與人民幣及俄羅斯盧布「結盟」，美國則因與印度關係特殊而難作強而有力的制裁。這有機會任由中印俄貨幣聯盟成形，可視為「亞洲貨幣(亞幣)」誕生的前奏。著名金融科技專家也預警，中國必會積極測試數碼人民幣，未來10年內有望挑戰美元在國際貿易中的主導地位。

印度是世界第三大石油消費國，約80%依賴進口，原先俄石油僅佔2至3%，惟隨着油價年內狂飆四成，令印度有意向俄買能源，並透過印度盧比兌換俄國盧布進行付款。消息透露，印度與俄國評估以人民幣作為參考貨幣，再制定印俄兩國貨幣的浮動匯率機制。印度官員表示，當地很樂意接受俄國提供的低價石油與其他商品，西方的制裁並未阻止進口，只要解決諸如油輪、保單承保範圍與混合油等問題，就會接受與俄交易。除石油外，印度也擬向俄國及白羅斯尋找更便宜的化肥供應。

面對印度潛在向俄採購，美國官員未表態會否制裁，主因是美印有着重要的戰略夥伴關係。事實上，俄印早於2018年簽訂了S-400導彈採購合同，並於去年底開始交貨。美國是可以立即引用《以制裁反擊美國敵人法案》制裁印度，惟如今未見影。再者，盧比及盧布在歷史上有「結盟」先例，曾自1953年12月起有互換協議，直至2005年廢除。

俄國方面，當地央行亦計劃設定新方式來計算盧布兌美元的官方匯率，以減少盧布大幅波動，惟未具體說明何時生效。該國財長西盧安諾夫表明，在西方制裁阻止莫斯科動用外匯儲備中的美元和歐元後，俄國將動用外儲中的人民幣。

展望未來，被視為全球首100位具影響力的金融科技顧問、暢銷書《無現金》作者Richard Turrin認為，數碼人民幣將在未來10年內挑戰美元在國際貿易中的主導地位，主要是中國作為全球最大貿易國，當從中國購買東西時，將看到數碼人民幣慢慢取代美元支付，若再過5至10年，數碼人民幣將減少美元在國際貿易中的使用程度，讓嚴重依賴美元的國家可能尋找替代支付系統，使其對美元的依賴從100%，降到85%或80%。

他又認為，中國在金融技術領域領先10年，美國則單是規劃和測試數碼美元就很容易再花上5年。在俄烏戰火下，中國雖不太可能利用數碼人民幣助俄繞過西方的經濟制裁，但會積極測試，目標是希望全世界接受數碼人民幣，初期會盡量不受政治干擾。

【7、沙特擬人幣計價賣油 若成事勢削美元地位】

繼印度有意在貨幣上與俄羅斯盧布及中國人民幣「結盟」後，本周盛傳沙特阿拉伯亦擬容許以人民幣作為石油交易貨幣。當年美元以油金交易開啟霸權時代，如今人民幣獲相關重視，勢動搖美元地位。

美元長期以來一直是全球能源合約定價的默認貨幣，世界約80%石油銷售以美元完成，惟外媒引述消息指，沙特正考慮對內地的石油銷售交易中使用人民幣，捨棄自1974年以來便以美元完成石油交易的一貫做法。據悉，沙特與內地就人民幣定價的石油合同談判已進行6年，今年加快步伐只因沙特認為美國沒有給予其足夠的軍事支持。

若沙特與內地達成協議，以人民幣支付石油銷售，意味全球最大原油出口國和最大石油進口國的合作，勢將削弱美元在石油市場的主導地位。根據中國海關總署數據，沙特作為內地去年第一大原油供應國，內地購買逾25%來自該地的石油，若以人民幣計價，將顯著提升人民幣地位。事實上，俄羅斯、印度和沙特在內的一些國家都已尋求把非美元支付納入其金融體系，以削減對美國的依賴。

【8、美銀調查：熊市到！市場08年以來最悲 揸現金兩年最多】

「大戶」也對前景感困惑。根據美國銀行本周公布的最新調查顯示，與2008年金融海嘯以來任何時候相比，當前投資者對全球前景的擔憂程度更高，已將現金持有量增至兩年最多。

上述調查在3月4日至10日進行，受訪的基金經理認為，大多數股市投資者現在預計2022年將出現熊市，全球股票的配置已降至2020年5月以來最低，現金水平則上升至近6%，而大宗商品的配置飆至創紀錄的33%。調查顯示，對沖基金對股市的風險敝口處於2020年4月以來最低，意味大鱷冒險買股的意欲不高。

報告顯示，目前最熱門的交易是石油、科技股和ESG，近半基金經理預計石油將在2022年獲得最佳的回報。

經濟方面，69%預計未來一年歐洲經濟轉弱，為2011年以來最高，約61%認為歐洲市場已見頂，44%預計未來12個月歐洲通脹將上升，有別於上月38%預計通脹下降。

【9、全球糧荒響警：發達國家愛莫能助】

瘟疫、戰爭、饑荒通常被形容為末日的畫面，目前全球確實陷入瘟疫和戰爭的狀態，即使不是身處東歐，以「通脹」主導的經濟戰也急速殺埋身，源頭之一正是糧價必然大幅升溫。

傳統上，中國和印度雖是糧食生產大國，但能出口的不多，故金融市場的焦點主要落在糧食出口大國身上，包括美國、加拿大、巴西、阿根廷、印尼、泰國、澳洲，以及今次戰爭的主角俄羅斯及烏克蘭。可惜的是，目前各大糧倉皆有其難題，預示今次通脹絕不尋常，一般平民的生計勢必更拮据。

即使在過去新冠肺炎疫情爆發期間，世界糧食系統也能像往常一樣一年產出110億噸糧食。然而，今次在俄烏戰爭下，不得不承認這種平穩的產出狀況恐難以為繼，較後時間全球都會感受到糧食短缺。根據國際食物政策研究所的數據顯示，俄烏合共供應了全球幾乎1/3的小麥、1/4的大麥和近3/4的葵花籽油。

自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，烏克蘭港口的商業活動已停止，若戰鬥切斷港口與烏克蘭內陸之間的聯繫，農民將很難在今年夏季收割農作物並出口穀物。農業生產者還可能面臨燃料短缺問題，因為都被拿去軍用。

俄羅斯農民雖然沒有面臨同樣的物資和物流層面的阻礙，但西方集團施行的經濟制裁已影響到對各國俄羅斯農產品的需求。針對黑海航行船隻的保費暴漲，也令該地區的糧食運輸成本上升。美國農業部數據顯示，上周俄羅斯小麥報價為每噸405美元，而歐盟和美國小麥的報價分別為460美元和539美元。

回看疫情早期，當平民在「搶糧潮」時把超市的貨架「清零」後，全球糧食供應雖然出乎意料地迅速恢復了正常，但仍然處於緊張狀態。據聯合國糧農組織的數據，今年全球穀物的庫存使用比(衡量庫存與年度需求比率的指標)預計為29%。雖然過去穀物庫存曾有過更嚴重的消耗，例如在2008年糧食價格危機期間，該比率僅為18.8%，但如今的庫存使用比仍為8年以來最低水平。

其他大型糧食生產國應可填補俄烏供應缺口，然而今次就連「發達國」亦有難題。雖然澳洲今年的收成非常好，但航運能力緊張，艙位提前好幾個月就已訂滿，缺乏運輸工具意味澳洲的生產者可能很難像他們所希望的那樣，將盡可能多的糧食供應給國際市場。

能源市場也將影響到農民如何應對糧食短缺，雖然糧食價格升高會激勵生產，但燃料成本也很高，從而擠壓農業生產的利潤空間。外媒引述美國農民表示，縱使農作物價格早於去年已高企，惟也令農場要負擔大部分的成本增幅開支，今年要面對更高的物價上漲壓力，前景難言樂觀。

與此同時，數據顯示，美國目前的小麥庫存已處於14年以來最低水平，再加上部分地區正處於極度乾旱的狀態，對未來收成絕不樂觀。美國的睦鄰加拿大亦是盛產小麥的國家，惟同樣面對肥料漲價及乾旱氣候，拖累產量也有下降趨勢。該國另一主要出口、用來提煉植物油的芥花籽去年因異常高溫而失收，要到今年較後時間才知收成會否復常。

評級機構穆迪亦發表報告指出，全球供應鏈正受到兩大衝擊：一是運輸停滯；二是取代俄烏供應有難度，再者俄烏佔據全球近80%葵花籽油的付運量，這也是化妝品的原材料，小麥更不在話下，故預期未來數月基礎糧價仍會上揚，各主要經濟體的生活成本將更高。

【10、全球糧荒響警：發展中國家重創】

俄烏爆發衝突，歐洲當然是「風眼」，惟不只是發達國的「糧倉」有問題，遠在地球另一端的南美洲發展中國家和距離戰火較遠的亞洲亦受累甚深，情況猶如今年初南太平洋小國湯加一場海底火山爆發一樣，巨大的海嘯可以波及整個太平洋東西兩岸！由於俄羅斯是全球主要肥料出口國，目前巴西和印度等農業大國已坐立不安。巴西擔心因肥料短缺而喪失競爭優勢；印度怕受西方制裁牽連，急着建立對俄國貨幣盧布的支付機制，以免與該國的貿易中斷。

數據顯示，巴西雖然貴為「世界糧倉」，是全球最大的大豆、咖啡豆和蔗糖出口國，然而當中的肥料需求有85%要靠進口，俄國正是全球最大的氮磷鉀肥供應國，「氮磷鉀」為最基本的化肥組成元素。資料顯示，去年巴西購入了4,000萬噸化肥產品，創歷史新高，進口化肥中有900萬噸來自俄羅斯。

巴西農民通常在栽種季來臨前幾個月開始購入肥料，以鎖定成本。不過，如今俄烏衝突恐讓巴西農產品種植業的日子更難過，因肥料公司和零售商遲遲無法提供肥料報價，這將對全球市場造成影響，使糧價大幅上漲，推升通脹。

巴西農業部長Tereza Cristina在俄烏開戰後表示，食品價格料會因戰爭影響而上升，儘管該國的肥料庫存足夠撐到今年10月，即下批農作物大量播種時依然夠用，但情況仍令人擔憂。

巴西礦業協會亦警告，由於當地的鉀進口高度仰賴俄烏，兩國戰爭增加漲價和肥料短缺的風險。巴西農業投資商品公司更警告這是一場完美風暴。在全球主要大豆生產國中，巴西會是最大輸家，尤其美國、阿根廷等競爭對手的鉀肥消耗量相對小。美國金融服務公司StoneX化肥部門主管Marcelo Mello指出，巴西很有可能立即進入鉀肥供應危機，因制裁俄羅斯和白羅斯會讓農民肥料不夠用。

至於印度，雖然小麥在連續5次取得創紀錄的收成後，政府擁有大量庫存可以出口，惟當地也面對肥料短缺！當地官員擔心西方加強制裁俄國的力度會打斷肥料供應，威脅印度農業。消息人士透露，當局打算讓俄國銀行和企業於印度幾家國營銀行設立戶口，作為貿易結算之用，戶口內的資金是兩國貿易支付保證，希望能避過制裁。資料顯示，去年俄國對印度出口額69億美元，輸印商品以礦物油和肥料為主，而印度進口的鉀肥主要原料鉀鹽，有近1/3是由俄國和白羅斯進口。

隨着糧價大升，糧倉之一的阿根廷有意趁機加出口稅，已於3月13日暫停大豆粉和大豆油出口。據統計，該國佔全球豆粕出口的41%及豆油出口的48%，意味大豆市場漲價潮恐更癲。印尼則限棕櫚油出口最少6個月，旨在遏抑該國通脹，惟推高了環球植物油價格，自2020年中以來，全球食品價格已暴漲逾50%，正因植物油。

更不幸的是，部分發展中國家採購糧食的能力也下滑，例如身為俄羅斯小麥進口大國的土耳其，被迫調降採購數量，意味全球饑荒蔓延。聯合國警告，在長期被視為世界糧倉的東歐地區發生飢餓是個悲劇，落在烏克蘭的彈藥可能讓世界見到空前飢餓危機。世界銀行在最新報告中點名岡比亞、黎巴嫩、利比亞、摩爾多瓦、突尼斯亞與巴基斯坦等將是受影響最深的國家，因烏克蘭小麥高佔這些國家小麥總進口量四成。聯合國估計最壞情況是俄烏危機進一步推高國際糧價22%。