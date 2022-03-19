致富智庫：唔想炒NFT產品　港概念股有咩選擇？

上個星期為大家介紹過NFT(Non-fungible token，即「非同質化代幣」)的基本玩法及需要注意的風險，但若嫌炒賣NFT難以上手或仍存有戒心，其實美國及香港股票市場也有上市的NFT概念股可以選擇。

【火岩控股：利用區塊鏈NFT技術 東南亞推相關遊戲】

火岩控股為一家專注於開發移動設備遊戲及網頁遊戲的遊戲開發商，授權予於中國、北美洲、日本、中國台灣及德國的授權營運商營運其自行研發的遊戲。該集團已設立社交軟件研發團隊專責研發社交平台應用技術，並已羅致語音直播社交軟件技術人才，以促進及協助拓展遊戲周邊產業。

集團相信，透過上述產品的線上交友、語音直播、虛擬禮物打賞等功能，配合公司的遊戲和獎賞積分平台，並利用區塊鏈的NFT技術，能令旗下用戶在虛擬世界之中體驗更全面的互動。去年底，集團透露在東南亞推出使用NFT技術的遊戲。

火岩控股去年上半年度錄得收入4.97億元，按年升約58%，純利2.72億元，按年升約28%。隨着集團海外擴大遊戲自主營運業務，海外市場收益不斷攀升。此外，公司被納入富時羅素中國區域指數成分股，獲得國際市場認可，股價有望帶來支持。

【羚邦集團：續擴授權權利至NFT領域】

羚邦集團主要從事媒體內容發行業務，佔總收益近70%，品牌授權業務則佔總收益約30%。集團將其授權權利擴展至NFT領域，與最大的數字收藏品平台VeVe合作，去年第4季推出小王子NFT數字收藏品體驗。透過VeVe應用程式平台，個人及粉絲將能夠購買VeVe應用內貨幣，以購買多種官方小王子NFT，或與其他VeVe二手市場的收藏者買賣及交易小王子收藏品。

截至2021年9月底止半年，羚邦集團總收益增加23.9%至1.84億元，純利增加12%至2,862.4萬元。集團未來將繼續擴展自身的內容發行平台及網購平台，以及擴大數字遊戲及NFT的授權開發等範疇。

【德盈控股：集IP及NFT概念於一身】

擁有卡通「B.Duck家族」知識產權(IP)的德盈控股，主要從事角色授權業務。據Frost & Sullivan報告，按2020年的角色授權收益計，它是第2大國內角色IP公司，以2020年銷售額計算，於中國角色知識產權產品電子商務市場的市場份額約0.6%。

公司涉足NFT源自與區塊鏈平台MADworld合作，推出全球首批B.Duck小黃鴨系列NFT，且於數小時內火速沽清。此隻集IP及NFT概念於一身的股份，挾着元宇宙熱潮，公司未來發展潛力不容忽視。

【CMON：推出專有藝術品的全新系列數碼收藏品】

注入NFT概念的休閒遊戲發行商CMON，現時業務包括主打的微縮模型桌上遊戲、平面小說出版和設計、遊戲授權等，由設計、開發到銷售一條龍，涉及版圖橫跨北美、歐洲、大洋洲、亞洲和南美。其去年9月初宣布與新加坡公司Monsoon Digital推出NFT交易平台，為使用集團之專有藝術品的全新系列數碼收藏品。股價單日曾飆升逾2倍，升勢一時無兩。

無論是直接買入NFT產品，抑或投身NFT股票市場，以上信息僅供參考，投資背後隱藏巨大風險，入市前記緊要做足功課，量力而為，切忌人云亦云，盲目跟風呀！