印度神童料中饑荒降臨！烏俄衝突恐令4千萬人陷極度貧窮

外媒報道，美國智庫全球發展中心(Center for Global Development)表示，俄烏衝突引發食品及能源價格飆升，將令逾4,000萬人陷入極度貧困，警告不該對俄國的糧食生產施加出口限制及制裁。而印度神童阿南德去年已有預言，提出世界將出現糧荒，現在情況似乎正朝該方向前進。

全球發展中心分析，自衝突開始，食品商品價格已升至2007年及2010年高位。該智庫更引用世界銀行研究中心資料，指2007年食品價格飆升，或已將多達1.55億人推入極度貧窮。另一份資料顯示，2010年的食品價飆升則令4,400萬人陷入極度貧窮。

全球發展中心研究人員稱，「至今為止的漲幅已與2010年的漲幅相似，我們的分析表明，至少有4,000萬人將因2022年的糧價飆升，陷入極度貧窮。」世銀定義「極度貧窮」為每日生活費不足1.90美元。

研究人員表示，最直接影響的是烏克蘭及俄國小麥的直接客戶，包括埃及、印尼、孟加拉、巴基斯坦及土耳其等。低收入國家的家庭將近一半預算用於食品上，而更高的價格將迫使他們在食品和其他必需品間做出選擇。

全球發展中心敦促發展機構和國際金融機構盡快採取行動，以應對全球人道主義需求的明顯增長，同時富裕國家的政府應在即將到來的糧食危機前，為這些機構提供補充基金。