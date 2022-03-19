俄烏戰火推高能源價格　比利時延長廢核計劃抗通脹

外媒報道，比利時周六(19日)宣布將2025年廢除核能的計劃延遲10年，因為俄羅斯進軍烏克蘭導致能源價格大幅攀升。比利時總理Alexander De Croo在一份聲明中指：「聯邦政府已決定採取必要步驟，將兩座核子反應堆的服役年限延長10年。」他稱，「在地緣政治動盪時，延長(反應堆年限)將強化我國不依賴化石燃料的獨立性。」

而在比利時將廢核計劃延至2035年之時，德國亦出現重新思考淘汰核能的聲浪。儘管能源價格攀升，德國部會首長上周仍重申德國的廢核承諾。

目前，歐洲正緊急尋找降低對俄國能源依賴的方法。歐洲的天然氣需求有40%是由俄羅斯提供，主要輸往德國、意大利與數個中歐國家。歐盟領袖下周將會面共商新的緊急能源措施，以緩和能源價格攀升對消費者及企業的衝擊。

比利時現有兩座核能發電廠、合計7座反應堆仍在運轉。比利時逐步淘汰核能的承諾已於2003年寫入法律，如今再暫緩廢核遭到綠黨(Greens)強烈反對。經過長時間內閣會議，比利時政府今天協商出延遲廢核計劃，同意將港口城市安特衛普(Antwerp)附近的Doel電廠4號反應堆與Liege附近Tihange3號反應堆的運轉年限延長到2035年。