葉尚志：蒙牛營收年年遞增　45元以下分注買

港股連跌4周後，出現進一步急挫然後大「V」反彈的走勢，相信階段性底部已出現，但能否延續短期技術性反彈勢頭、可以彈得有多高，正如上期提到，弱勢港匯能否回穩來顯示資金外流壓力開始獲得紓緩，依然是筆者的關注重點，而俄烏局勢、美國加息、以及本地疫情，仍將會是後續的影響因素。美聯儲宣布了加息0.25厘，確認進入加息周期，並預計5月將開始縮表，要密切注視對流動性所帶來的衝擊影響。

第一上海首席策略師葉尚志