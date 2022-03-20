葉尚志：蒙牛營收年年遞增 45元以下分注買
2022年03月20日 06:45
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港股連跌4周後，出現進一步急挫然後大「V」反彈的走勢，相信階段性底部已出現，但能否延續短期技術性反彈勢頭、可以彈得有多高，正如上期提到，弱勢港匯能否回穩來顯示資金外流壓力開始獲得紓緩，依然是筆者的關注重點，而俄烏局勢、美國加息、以及本地疫情，仍將會是後續的影響因素。美聯儲宣布了加息0.25厘，確認進入加息周期，並預計5月將開始縮表，要密切注視對流動性所帶來的衝擊影響。
蒙牛乳業(02319)近期跟隨大市出現劇烈波動，但是未有跌出過去18個月的主要橫行區間下限，總體來說，還是走得相對堅挺，建議可以關注配置吸納的機會。事實上，蒙牛的業務一直運作得很穩好，營業收入每年遞增，估計2021年可以達到880億元人民幣水平。而今年初的北京冬奧、以及在9月即將於杭州舉辦的亞運，相信都可提升公司的品牌效應。
另外，近日市場傳出蒙牛有私有化旗下雅士利國際(01230)的可能，如屬實，相信將有利提升在奶粉業務方面的重整，更有利公司未來業務全面發展。建議可以在45港元以下分注買入，目標看55元，止蝕於38元。
第一上海首席策略師葉尚志