郭家耀：越秀房託長線收息穩健之選

在疫情、教育雙減及房地產政策調控下，寫字樓和零售商場經營基本面仍保持穩定。去年寫字樓收入按年升4.1%，期末出租率達90.9%；零售商場期末出租率更高達98%。其中收入佔比高達54%的國金中心，出租率逐月平穩回升。不但成功引入友邦保險、香港的近律師事務所、保通保險等優質客戶，實現全年新簽面積約2.6萬平方米；面對全年大量到期面積壓力，亦成功與多個重要客戶，包括中國出口信用保險等完成續約，令全年續租率高達88%，確保優質客戶資源不流失，反映公司寫字樓團隊的營運能力。

受疫情影響的項目，還包括商場及酒店公寓。後疫情時代，整體消費表現疲弱，服裝產業規模增速放緩。白馬大廈運用線上線下組合營銷，助力實體市場。線上建立數字化營銷體系，結合各類營銷活動在國家及省市主流媒體累計報道379篇，在抖音等新媒體播放量105.2萬，以拓展白馬品牌在高淨值人士及Z世代人群的認知。至於酒店公寓業務，雖然受疫情反覆影響，不過公司積極調改應對下，整體表現仍保持市場標桿地位。其中廣州四季酒店採取以價換量措施，以保證整體經營持續。酒店去年平均入住率達62.8%，按年升5.5個百分點。公司表示，經營環境漸見好轉，今年第一季的寫字樓表現較2019年好，而零售方面亦接近回復至2019年水平，酒店的恢復度亦超過80%。

至於資產升值方面，管理人繼續投入多項資產提升改造工程，以實現物業增值。例如寫字樓經裝修改造後，有效縮短空置期並提升租金水平。今年將計劃重點投入四季酒店、白馬大廈、城建大廈、維多利廣場、財富廣場、上海越秀大廈和武漢財富中心等資本性改造工程，實現物業保值增值。

REITs的核心收益在於資產升值和租金收入，而越秀房託過去幾年表現皆能體現。去年完成收購的越秀金融大廈，相關收入自去年尾開始入帳，將令寫字樓項目的收入進一步提升，抵抗周期風險的能力更強，預期將帶動越秀房託未來可分派收入穏步增加，屬長線收息穩健之選。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)