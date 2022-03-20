陳樂怡：高油價利好盈利能力 中海油可收集
2022年03月20日 08:15
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國務院表示中美監管機構就中概股已取積極進展，中央續支持企業境外上市，將積極推出穩增長政策，安撫市場情緒。美聯儲一如預期3月加息0.25厘，預計年內再加息6次，最快5月縮表。此輪預期加息次數大幅增加，同時調高通脹展望。目前縮表細節未明，不排除在高通脹下，當局需要採取更激進的步伐。由於核心風險因素未變，例如地緣政治局勢未明朗、環球貨幣政策正常化、內地經濟下行壓力顯著等，港股現階段難言轉勢。但港股經過連日暴跌後，有望隨好消息迎來短線反彈，挑戰3月4日下跌裂口區間(21,327至21,838點)。
市場憧憬俄烏局勢面臨轉機，美國有機會解除對委內瑞拉石油的制裁，加上內地採取封城措施以應對疫情升溫，國際油價回落至100美元以下。然而，烏克蘭局勢發展難料，歐美制裁相信不是一時三刻可扭轉。再加上，疫情期間，產油設施的資本開支不多，短期新增產能有限，原油供不應求，有望支持油價企於高位。高油價利好上游營運商的盈利能力，建議收集派息政策清晰的中國海洋石油(00883)。
內地首兩個月汽車銷量不濟，主要受到新能源補貼退坡，加上需求放緩所影響。自主品牌吉利汽車(00175)、長城汽車(2333)2月銷量按月跌幅較大。另外，俄烏戰爭爆發以來，原料價格急升，汽車製造商的利潤空間受壓。再者，短期內地封城，料會影響汽車供應鏈運作。車股短期利淡因素較多，限制股價上行空間。相對而言，油價急升，將會驅動更多消費者轉投新能源汽車。事實上，2月銷量而言，比亞迪股份(01211)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)表現突出。預計主力電動車的企業將較受投資者青睞，但要注意中概背景的股價波動風險。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)