陳樂怡：高油價利好盈利能力　中海油可收集

國務院表示中美監管機構就中概股已取積極進展，中央續支持企業境外上市，將積極推出穩增長政策，安撫市場情緒。美聯儲一如預期3月加息0.25厘，預計年內再加息6次，最快5月縮表。此輪預期加息次數大幅增加，同時調高通脹展望。目前縮表細節未明，不排除在高通脹下，當局需要採取更激進的步伐。由於核心風險因素未變，例如地緣政治局勢未明朗、環球貨幣政策正常化、內地經濟下行壓力顯著等，港股現階段難言轉勢。但港股經過連日暴跌後，有望隨好消息迎來短線反彈，挑戰3月4日下跌裂口區間(21,327至21,838點)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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