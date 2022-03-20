曜熊理財：香港基金具投資價值

俄烏戰爭持續，衝突帶來世界通脹加快，令經濟增長放緩。食品和能源等大宗商品價格上漲，進一步引起通脹；使商業信心降低及金融市場萎縮，經濟增長難以加快。

美聯儲已加息0.25厘，市場預計今年美聯儲將加息7次，每次0.25厘，聯邦基金利率在年底前達到1.4%，到2023年底達到2%。投資者正緊盯美聯儲在3年來的首次加息行動後，如果通脹未能緩和下來，未來可能需要擴大加息幅度。

另外，俄羅斯的兩筆債券是否會出現違約同樣令市場關注，因俄羅斯積欠約1,500億美元的外幣債務，可以開啟一波持續的違約潮。這將意味着許多全球大型基金管理公司可能面臨嚴重的財務損失，包括貝萊德和太平洋投資管理公司等。

俄烏戰爭再加上美國加息及內地包括香港新冠病毒傳播加快已經令中港股市大幅下跌，香港基金遭受打擊，基金經理們增加了現金持有，現金配置是自2020年大流行開始以來的最高水平，可能更高於2008年金融危機期間。不過，上周三及周四(16及17日)兩天港股市場呈現強勢反彈，部分投資者認為股票市場已經見底。

由於對全球經濟增長的擔憂日益加劇，美股及科技股可能從當前水平再下跌，現在發出逆向買入可能為時過早，短期仍有下跌空間，資產價值的大幅波動將影響香港基金的短期回報，但目前已具長期投資價值，投資者可伺機入市。

曜熊理財策略董事馬煒喬