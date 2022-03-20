多國聯手制裁　俄羅斯開發新武器及AI等將受阻

外媒報道，有專家分析，美日韓台聯手對俄羅斯實施部分晶片禁運，令俄羅斯少了精密半導體，在發展先進武器和5G、人工智慧（AI）和機器人等尖端技術將受限。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國隨即宣布禁止用於國防、航太、船舶的半導體和電信系統賣給俄羅斯，同時禁止使用美國設備、軟體、技術生產的外國製相關產品。南韓和台灣隨即禁止同類產品銷售俄羅斯。

經濟學人訊息部亞洲主管Tom Rafferty指出，國際間在半導體上聯手制裁，對俄羅斯來說影響甚大。他解釋，尤其是高階半導體，南韓和台灣幾乎獨佔了生產，俄羅斯根本找不到其他供貨。

俄羅斯半導體進口主要來自尚未實施制裁的亞洲國家，但高階晶片或自產晶片或面臨斷貨。業界指出，俄羅斯晶片製造技術落後台積電超過15年。

安慶國際法律事務所顧問Kevin Wolf指出，少了高階晶片，俄羅斯近年來發展 5G和機器人的雄心將遭遇阻礙。

國際戰略研究中心高級副總裁James Lewis也指出，用於消費性產品的晶片大都不在禁止的名單中，但俄羅斯不太可能將消費性電子產品中的晶片改用於武器。他相信，中國內地也無法量產高階晶片來滿足俄羅斯的需要。