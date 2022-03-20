2月香港甲廈空置率回落至9.7%　金鐘跌幅顯著

本港第五波疫情爆發，加上俄烏局勢緊張引發市場憂慮，觀望氣氛濃厚，惟港島區指標商廈續錄呎租新低成交，帶動區內甲級廈空置率從高位回落。根據中原(工商舖)統計，2月份香港區整體甲廈空置率錄得約9.72%，對比1月份回落約0.23個百分點，以分區計，以金鐘區跌幅最明顯，上月甲廈空置率按月大幅減少約1.21個百分點。

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，該行資料顯示，金鐘區甲廈空置率由1月份約10.63%，下降至約9.42%，對比去年同期亦遞減約0.19個百分點。

至於中環最新空置率同樣表現不俗，該區上月甲廈空置數字約7.86%，按月下降約0.34個百分點。而上環及灣仔空置亦回落，最新數字分別約9.59%及12.92%，均較1月份下跌約0.25百分點及約0.12百分點。

蔡續稱，銅鑼灣則為統計的五區中，唯一按月空置量錄得升幅地區，2月份該區空置率約7.75%，較1月份升約0.31個百分點。他相信，是因為該區不少商廈屬銀座式商廈，以零售及餐飲為主，而受疫情影響，令部份樓面需提早退場，加上港島核心區指標商廈租金對比高峰期時明顯回落，促使部分企業回流傳統核心區。

他指出，由於本港第五波疫情仍然嚴峻，現時抗疫成首要工作，中港兩地通關安排暫時擱置，預計短期內整體甲廈空置率仍然窄幅上落，待疫情消退才可逐步改善。