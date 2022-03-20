十大屋苑周末交投明顯反彈 太古城及新都城最活躍

第5波疫情稍為放緩，樓市投交回穩，中原指出，十大屋苑於周六、日(19、20日)錄約23宗成交，按周勁升逾1.8倍，並為10個月最多，期內只有沙田第一城及東涌映灣園兩個新界屋苑未聞交投。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，確診人數持續回落，樓市觀望氣氛隨即消散，本周末二手交投明顯反彈，受惠放寬按保，中價樓率先起動，換樓客積極睇樓，加上反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL已連升兩周，買家恐遲買會貴，加快入市步伐，令二手交投極速反彈。

期內以鰂魚太古城及將軍澳新都城最活躍，各錄5宗成交，中原柯勇表示，新都城本周打破對上一周的零成交悶局，成交包括2期7座高層H室，實用面積約538方呎，三房連套房間隔，享西南內園景，以880萬元沽出，呎價約16,357元。原業主於2014年10月以580萬元入市物業，現沽貨帳面獲利300萬元，單位7年多升值52%。

至於鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園亦各錄3宗買賣，該行盧鏡豪表示，海怡半島2座中層B室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，享碼頭全海景，成交價1,040萬元，呎價約16,693元。原業主於2010年以519萬元買入單位，現帳面獲利521萬元。

另外，中原袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄17宗成交，而過去兩易手單位包括4期6座高層F室，實用面積約814方呎，套三房房間隔，成交價1,408萬元，呎價約17,297元。原業主於2000年以398萬元買入，至今22年升值約1,010萬元或2.5倍。