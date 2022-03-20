【港股前瞻】勢重上22000關　專家料再升空間僅千點

過去一周港股猶如「來回地獄又折返人間」，冧市元兇之一的中資科網股，在重傷過後獲中央一句「盡快完成大型平台公司的整改工作」祝福下谷底反彈。這意味持續一年多的嚴厲監管終有暫停之勢，周一(21日)港股開市有望重上22,000點關。瑞信看好平台科網股跑贏大市，但對恒生指數12個月的展望僅上調至23,000點。

國務院金融穩定發展委員會在上周三的專題會議上，針對平台經濟監管、房地產行業及中美跨境審計監管等發表維穩論調，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，雖然當局對於平台經濟監管的言論很簡短、沒有任何細節，屆時如何執行還有待觀察，但監管暫停或很快來臨的第一個訊號已經出現，遂決定重新高配中國股市。至於香港上市的平台科網股亦獲重新上調，預計在未來3至6個月跑贏大市。

他續表示，在中央言論發表之前，淡短盤達到歷史新高，投資情緒低迷，亦出現斬倉情況，所以當市場要補回倉位，就會推動港股急升。他相信，市場會重新評估，降低對科網股的負面觀點，或導致一些技術性買盤，不排除大市短線繼續波動。

恒生指數上周五在20天線(現處21,702點)下方整固，兩連升斷纜，但港股美國預託證券(ADR)上周五集體反撲，阿里、騰訊及美團分別較港收市彈7.71%、6.18%及7.96%，按比例計，恒指周一或高開逾600點，重越22,000點關。

溫氏認為，港股形勢有所好轉，市場已開始「買定嘢」，預計本輪反彈或升至去年最低位，即22,665點。惟提醒加息等基本因素是無法改變，目前較看好銀行、中資電訊、房託等保守型股份，水泥、基建、資源及能源板塊也值得看高一線。

邵志銘坦言，對恒指未來一年的目標只是上調至23,000點，因為大市仍面臨不同問題，包括內地經濟下行、疫情反彈導致部分省市封城，拖累供應鏈在這段時間受壓，商品價格上升亦影響整體經濟。他相信資金繼續在板塊輪轉，目前較看好科網股、獲監管支持的新能源股，以及大型銀行及高息電訊股等防守型股票。