【港股前瞻】勢重上22000關 專家料再升空間僅千點
2022年03月20日 19:06
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過去一周港股猶如「來回地獄又折返人間」，冧市元兇之一的中資科網股，在重傷過後獲中央一句「盡快完成大型平台公司的整改工作」祝福下谷底反彈。這意味持續一年多的嚴厲監管終有暫停之勢，周一(21日)港股開市有望重上22,000點關。瑞信看好平台科網股跑贏大市，但對恒生指數12個月的展望僅上調至23,000點。
國務院金融穩定發展委員會在上周三的專題會議上，針對平台經濟監管、房地產行業及中美跨境審計監管等發表維穩論調，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，雖然當局對於平台經濟監管的言論很簡短、沒有任何細節，屆時如何執行還有待觀察，但監管暫停或很快來臨的第一個訊號已經出現，遂決定重新高配中國股市。至於香港上市的平台科網股亦獲重新上調，預計在未來3至6個月跑贏大市。
他續表示，在中央言論發表之前，淡短盤達到歷史新高，投資情緒低迷，亦出現斬倉情況，所以當市場要補回倉位，就會推動港股急升。他相信，市場會重新評估，降低對科網股的負面觀點，或導致一些技術性買盤，不排除大市短線繼續波動。
內地監管風暴風眼之一的騰訊控股(00700)本周三(23日)將公布去年第四季業績，多家投行預計遊戲收入增長放緩及廣告收入倒退，將拖累該企季度純利表現。當中，高盛估計騰訊季度非國際財務報告準則（non-IFRS）純利將勁挫35.2%，主要是宏觀經濟疲弱、疫情反彈影響線下活動及需求，拖累季度媒體廣告收入按年插22%。
iFast Global Markets副總裁溫鋼城則認為，騰訊以往靠遊戲業務「食胡」，但內地遊戲審批方面的難度提升，加上市場對盈利預期轉淡，騰訊上周升到400元水平後值博率已降低，預計市場會繼續炒波幅，短線阻力位在420元。整體而言，市場對科網股看法轉弱，周一高開機會雖大，但上升空間有限，包括阿里巴巴(09988)及美團(03690)上方阻力位料在110元及190元左右。
恒生指數上周五在20天線(現處21,702點)下方整固，兩連升斷纜，但港股美國預託證券(ADR)上周五集體反撲，阿里、騰訊及美團分別較港收市彈7.71%、6.18%及7.96%，按比例計，恒指周一或高開逾600點，重越22,000點關。
溫氏認為，港股形勢有所好轉，市場已開始「買定嘢」，預計本輪反彈或升至去年最低位，即22,665點。惟提醒加息等基本因素是無法改變，目前較看好銀行、中資電訊、房託等保守型股份，水泥、基建、資源及能源板塊也值得看高一線。
邵志銘坦言，對恒指未來一年的目標只是上調至23,000點，因為大市仍面臨不同問題，包括內地經濟下行、疫情反彈導致部分省市封城，拖累供應鏈在這段時間受壓，商品價格上升亦影響整體經濟。他相信資金繼續在板塊輪轉，目前較看好科網股、獲監管支持的新能源股，以及大型銀行及高息電訊股等防守型股票。