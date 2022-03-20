滯脹風險增加　大行預言60/40股債策略恐「失落十年」

過去不少對風險偏好程度適中的投資者，都會選擇利用「60/40股債」投資組合策略。不過，隨着歐美停滯性通脹風險增加，大行警告這項多元化投資策略恐面臨「失落十年」。

「60/40策略」是將60%的資產放入股票、40%投入債券的資產配置策略，目的是藉由股票和債券價格走勢的負相關性來對沖風險。

高盛表示，「失落十年」被定義為實質回報率在一段時期陷入低迷狀態。自年初以來，歐美地區的「60/40策略」投資回報率已下跌超過10%。

高盛稱，「失落十年」比許多人想像的更普遍，曾經發生在第一次世界大戰、第二次世界大戰和1970年代，滯脹會使失落十年的發生機率增加。因此，該行建議投資者可透過將資產分配到大宗商品、房地產或基礎建設等實質資產或是海外市場，來降低發生風險，價值股、高收益股和可轉換債券也值得考慮。

Dynamic Economic Strategy行政總裁John Silvia表示，「60/40投資組合」的首要問題是，通脹升高代表債券實質回報率將落入負區間，且若經濟增長放緩拖累獲利，這代表股票資產也會受到打擊，因此相較過去幾年，投資組合的表現可能更令人失望，而且可能持續十年。