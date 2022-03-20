【空前陷困】傳老牌證券行放盤無人接　恐自願結業

百業在新冠肺炎疫情下空前陷困，市場消息透露，有一間老牌證券行已萌生退場念頭，相信短期內仍未有人接盤，將會自願結業，把牌照交還予香港證監會。回看證券行「放盤價」自2019年大幅插水後，這兩年證券行的二手交易幾乎「清零」，部分券商更是「求人接手」，業界因而促請港府與內地建立更多互聯互通機制，「做大市場個餅」。

於港股成交萎縮、疫情惡化及經營成本上升等多重夾擊下，中小型證券行的營商環境愈趨嚴峻。綜合市場消息，證券行「放盤價」自2019年大跌後未有起色，「一家有一號(證券交易)、四號(就證券提供意見)及九號(提供資產管理)牌的券商，叫價僅420萬元，還可議價。該公司目前是虧本，亦只得一個負責人員(RO)。市場有人問價，惟未有承接，主要認為前景未明」。

耀才證券行政總裁許繹彬相信，這一波疫情未能在短期內平息，亦無法估計香港經濟何時復原，外圍市況又風雨飄搖，港股成交額低，新股上市數目銳減，令證券業生意大受打擊，料之後可能會相繼有一些規模細、資本少、無盈利的同業會相繼結業。

立法會金融服務界議員李惟宏指出，嚴格的防疫措施、通關無期等，令不少正常的商業往來無法進行，就算仍能透過網上會議、電話會議等進行跨地域交流，但成效始終不及面對面，不少業界成員「現時只是求生存」，亦見不少同行「等唔切」。

有傳香港證監會已原則上同意將跨境理財通擴至本港的持牌券商，惟有待內地監管機構批准。不過，消息未有刺激九號的牌價彈上，市場人士坦言，證券行現時的「放盤價」十分抵買，「比自己搞便宜，但無交易歸根究底是行業前景問題，根本看不到營商環境有好轉」。雖則「跨境理財通」商機龐大，但主要是債券、基金、保險等產品，涉及證券行主業的股票、期權等產品佔比極少，即使容許持牌券商參與，也只會惠及大型的中資行，中小型券商無法受惠。

再者，近年資金背景雄厚的互聯網券商發動銀彈攻勢，傳統中小型證券行幾無生存空間。據聯交所數據，2015年至2018年間的停業金融機構僅個位數字，惟近3年持續企於雙位數。今年首季未完已有5間停業，按年增逾66%，更佔去年總數約1/3。若計及本月初宣布下月起結業的一通，首4個月停業的證券行按年增加5成，情況已惹起證監會關注，並在月初向業界發指引，留意到個別中小型持牌法團在處理壓力事件的能力存在不足，提醒他們應具備足夠的資源及有效的程序，以對抗風險事件和衝擊。同時要求法團牌照申請人須向該會提供有關「應變計劃及相關事宜」資料。

證監會早前雖已宣布豁免今個年度牌費，但業界直指幫助不大。李惟宏認為，費用減免當然好過無，但始終要「做大個餅」，才有更多營商的機會，期望政府能盡早准證券行業參與「跨境理財通」。另有業界人士指出，現時香港券商仍不能在內地分銷產品和招攬客戶，期望港府與內地當局溝通，讓券商能合法地進入大灣區，且獨資開設分公司。始終內地人口多，資金多，能為券商開拓商機。