網上證券試收費貴3倍　業界促政府介入

本地疫情失控禍及各行各業，金融界的專業考試也受影響。香港證券及投資學會(HKSI)本月初宣布，取消本月及下月在港舉行的現場考試，改為在網上進行，但考試費用較現場考試貴約3倍。就此，香港證券及期貨專業總會向財政司司長陳茂波發公開信，指收費不合理，促請港府介入指示減收考試費。

據悉，可供應考的包括卷一「基本證券及期貨規例」、卷二「證券規例」，以及卷六「資產管理規例」，而卷一的現場考試費用為1,275港元，卷二和卷六則各為1,550元。HKSI則表示，網上考試費用已由過往9,000元，降至6,000元。然而，這仍較實體考試貴了3.7倍和2.9倍。

按照證監會的《勝任能力的指引》，金融從業員須先通過考試，才能向證監會申請相關從業牌照。目前除了3號牌(槓桿式外匯交易)的考試外，其他全由HKSI舉辦，換言之其是獨市生意。

香港證券及期貨專業總會在信中提到，疫情屬於非常時期，經濟不穩下，HKSI應該共度時艱，並非大幅調升資格考試費，又指坊間的遙距考試能做到低廉水平。舉例指，高峰進修學院考試中心提供的3號牌網上考試收費為700元；公認反洗錢師(CAMS)資格認證的遙距考試費用為299美元(約2,332.2港元)。

該會指出，香港作為國際金融中心，有責任培育人才及鼓勵更多人加入金融業界。