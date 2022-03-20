【糧荒危機】世界糧倉接連受創　天災打仗平民惆悵

瘟疫、戰爭、饑荒通常被形容為末日的畫面，目前全球確實陷入瘟疫和戰爭的狀態，即使不是身處東歐，以「通脹」主導的經濟戰也急速殺埋身，源頭之一正是糧價必然大幅上揚。傳統上，中國和印度雖是糧食生產大國，但能出口的不多，故金融市場的焦點主要落在糧食出口大國身上，包括美國、加拿大、巴西、阿根廷、印尼、泰國、澳洲，以及今次戰爭的主角俄羅斯及烏克蘭。可惜的是，目前各大糧倉皆有其難題，預示今次通脹絕不尋常，一般平民的生計勢必更拮据。

【發達國愛莫能助】

即使在過去新冠肺炎疫情爆發期間，世界糧食系統也能像往常一樣一年產出110億噸糧食。然而，今次在俄烏戰爭下，不得不承認這種平穩的產出狀況恐難以為繼，較後時間全球都會感受到糧食短缺。據國際食物政策研究所的數據顯示，俄烏合共供應了全球幾乎1/3的小麥、1/4的大麥和近3/4的葵花籽油。

自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，烏克蘭港口的商業活動已經停止，如果戰鬥切斷港口與烏克蘭內陸之間的聯繫，農民將很難在今年夏季收割農作物並出口穀物。農業生產者還可能面臨燃料短缺問題，因為都被拿去軍用。

俄羅斯農民雖然沒有面臨同樣的物資和物流層面的阻礙，但西方集團施行的經濟制裁已經影響到對各國俄羅斯農產品的需求。針對黑海航行船隻的保費暴漲，也令該地區的糧食運輸成本上升。美國農業部數據顯示，3月中旬俄羅斯小麥報價為每噸405美元，而歐盟和美國小麥的報價分別為460美元和539美元。

回看疫情早期，當平民在「搶糧潮」時把超市的貨架「清零」後，全球糧食供應雖然出乎意料地迅速恢復了正常，但仍然處於緊張狀態。根據聯合國糧農組織的數據，今年全球穀物的庫存使用比(衡量庫存與年度需求比率的指標)預計為29%。雖然過去穀物庫存曾有過更嚴重的消耗，例如在2008年糧食價格危機期間，該比率僅為18.8%，但如今的庫存使用比仍為8年以來最低水平。

其他大型糧食生產國應可填補俄烏供應缺口，然而今次就連「發達國」亦有難題。雖然澳洲今年的收成非常好，但航運能力緊張，艙位提前好幾個月就已訂滿，缺乏運輸工具意味澳洲很難像如願將盡可能多的糧食供應給國際。另有報道指出，美國今年4至6月恐有60%左右地區迎來乾旱甚至是極速旱災，規模恐是過去1200年來最嚴重。歐洲則因俄烏戰爭而出現恐慌性囤糧，例如意大利北部超市已看不到意粉；挪威藥房碘錠早已賣光；德國部分雜貨店已限購食用油。

能源市場也影響農民如何應對糧荒，雖然糧價升高會激勵生產，但燃料成本也很高，從而擠壓農業利潤。外媒引述美國農民稱，縱使農作物價格去年已高企，但令農場要負擔的成本開支也增，今年要面對更高的成本壓力，前景難言樂觀。

舉例由歐洲農業大廠拜耳旗下生產的除草劑「年年春」價格急升，從2021年春季的每加侖16美元(約124.8港元)，升至去年9月的40美元，今年2月更高見60美元(約468港元)，漲了2.75倍。業界透露，肥料與除草劑是農夫每年最大的支出，惟這兩類產品近期價格狂飆，單是「年年春」的重要原料嘉磷塞價格按年暴增2.5倍。

種子同樣昂貴，供應商Corteva稱，為抵銷通脹衝擊，最近一季種子價按年升10%，農作物保護劑也要加6%。據美國聯儲局今年1月發表的報告顯示，即使農作物價格居高不下，但今年農民的生產成本攀升速度仍將超越農作物價格增長。其中，美國農業大州堪薩斯州的農夫今年淨利潤料按年下滑65%，無疑會減低生產動力，令糧價高企。

與此同時，數據顯示，美國目前的小麥庫存已處於14年以來最低水平，再加上部分地區正處於極度乾旱的狀態，對未來收成絕不樂觀。美國的睦鄰加拿大亦是盛產小麥的國家，惟同樣面對肥料漲價及乾旱氣候，拖累產量也有下降趨勢；該國另一主要出口、用來提煉植物油的芥花籽去年因異常高溫而失收，要到今年較後時間才知收成會否復常。

評級機構穆迪總結全球供應鏈受兩大衝擊：一是運輸停滯；二是取代俄烏供應有難度，再者，俄烏佔據全球近80%葵花籽油的付運量，這也是化妝品的原材料，小麥更不在話下，故預期未來數月基礎糧價仍會上揚，各主要經濟體的生活成本將更高。

【新興國深受其害】

俄烏爆發衝突，歐洲當然是「風眼」，惟不只是發達國的「糧倉」有問題，遠在地球另一端的南美洲發展中國家和距離戰火較遠的亞洲亦受累甚深，情況猶如今年初南太平洋小國湯加一場海底火山爆發一樣，巨大的海嘯可以波及整個太平洋東西兩岸！由於俄羅斯是全球主要肥料出口國，目前巴西和印度等農業大國已坐立不安。巴西擔心因肥料短缺而喪失競爭優勢；印度怕受西方制裁牽連，急着建立對俄國貨幣盧布的支付機制，以免與該國的貿易中斷。

數據顯示，巴西雖然貴為「世界糧倉」，是全球最大的大豆、咖啡豆和蔗糖出口國，然而當中的肥料需求有85%要靠進口，俄國正是全球最大的氮磷鉀肥供應國，「氮磷鉀」為最基本的化肥組成元素。資料顯示，去年巴西購入了4,000萬噸化肥產品，創歷史新高，進口化肥中有900萬噸來自俄羅斯。

巴西農民通常在栽種季來臨前幾個月開始購入肥料，以鎖定成本。不過，如今俄烏衝突恐讓巴西農產品種植業的日子更難過，因肥料公司和零售商遲遲無法提供肥料報價，這將對全球市場造成影響，使糧價大幅上漲，推升通脹。

巴西農業部長Tereza Cristina在俄烏開戰後表示，食品價格料會因戰爭影響而上升，儘管該國的肥料庫存足夠撐到今年10月，即下批農作物大量播種時依然夠用，但情況仍令人擔憂。

巴西礦業協會(IBRAM)亦警告，由於當地的鉀進口高度仰賴俄烏，兩國戰爭增加漲價和肥料短缺的風險。巴西農業投資商品公司更警告這是一場完美風暴。在全球主要大豆生產國中，巴西會是最大輸家，尤其美國、阿根廷等競爭對手的鉀肥消耗量相對小。

美國金融服務公司StoneX化肥部門主管Marcelo Mello指出，巴西很有可能立即進入鉀肥供應危機，因制裁俄羅斯和白羅斯會讓農民肥料不夠用。

至於印度，雖然小麥在連續5次取得創紀錄的收成後，政府擁有大量庫存可以出口，惟當地也面對肥料短缺！當地官員擔心西方加強制裁俄國的力度會打斷肥料供應，威脅印度農業。消息人士透露，當局打算讓俄國銀行和企業於印度幾家國營銀行設立戶口，作為貿易結算之用，戶口內的資金是兩國貿易支付保證，希望能避過制裁。

資料顯示，去年俄國對印度出口額69億美元，輸印商品以礦物油和肥料為主，而印度進口的鉀肥主要原料鉀鹽，有近1/3是由俄國和白羅斯進口。

隨着糧價大升，糧倉之一的阿根廷有意趁機加出口稅，已於3月13日暫停大豆粉和大豆油出口。據統計，該國佔全球豆粕出口的41%及豆油出口的48%，意味大豆市場漲價潮恐更癲。印尼則限棕櫚油出口最少6個月，旨在遏抑該國通脹，惟推高了環球植物油價格，自2020年中以來，全球食品價格已暴漲逾50%，正因植物油。

事實上，以麵食為主食的黎巴嫩正經歷史上最嚴重的經濟危機！由於糧食嚴重倚賴進口，而小麥總消耗量的60%又來自俄烏，目前該國主食一片烙餅（又稱烤餅）的售價，已從一萬黎巴嫩鎊(約51港元)調高到1.5萬黎巴嫩鎊(約77港元)，幅度達五成。

更不幸的是，部分發展中國家採購糧食的能力也下滑，例如身為俄羅斯小麥進口大國的土耳其，被迫調降採購數量，意味全球饑荒蔓延。聯合國警告，在長期被視為世界糧倉的東歐地區發生饑餓是個悲劇，落在烏克蘭的彈藥可能讓世界見到空前饑餓危機。

世界銀行在最新報告中點名岡比亞、黎巴嫩、利比亞、摩爾多瓦、突尼西亞與巴基斯坦等將是受影響最深的國家，因烏克蘭小麥高佔這些國家小麥總進口量四成。聯合國估計最壞情況是俄烏危機進一步推高國際糧價22%。