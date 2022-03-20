【疫下樓慌】舖市受創　灣仔地舖蝕58%沽最慘

變種病毒持續肆虐香港，樓市疲弱，整體物業買賣成交量顯著下跌，其中，舖位亦受累向下，截至上周為止，今年市場已錄得至少8宗街舖帳面蝕讓個案，雖較去年同期略減，但個別成交蝕幅高近六成，打破過去兩年多疫下舖位蝕幅最大紀錄。

2022年初至今暫錄舖位蝕讓成交量，較2021年1至3月份少約三成，但蝕讓幅度由約5.9至58.6%，比去年同期約3.6至37.2%為高。今年暫時街舖蝕幅最大個案為灣仔堅彌地街3號置樂台地舖，物業面積約290方呎，於1月底以約550萬元登記易手，較原業主於2012年的購入價約1,330萬元，帳面虧損約780萬元，蝕幅高逾58%。

資料顯示，疫症爆發期間對上的舖位蝕幅高位個案，為2020年一個西環朝光街兆祥坊單號地下迷你舖，轉售虧損幅度約55.4%。

至於以分區計，今年暫錄街舖損手個案，以九龍區佔約五成最多，分布於尖沙咀、佐敦、油麻地及土瓜灣，其中以佐敦廣東道563至565號地舖蝕幅較大，該舖面積約660方呎，以1,650萬元賣出，原業主持貨約3年，帳面損失約700萬元，蝕讓幅度約29.8%。其次是港島區佔近四成，分布於西區、灣仔及跑馬地。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，新冠肺炎疫情重創零售市場，令舖位市場租金大跌，湧現大批吉舖，並出現不少蝕讓買賣情況。他指，若下半年中港兩地仍未能通關，相信今年舖價會回落15至20%，租金跌幅較大，如核心區將跌租約兩至三成，民生區則挫約10至15%。不過，他亦樂觀認為，今年5至6月相信疫情可受控，屆時將放寬禁聚措施，下半年舖市有機會「V」形反彈。