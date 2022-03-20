【疫下樓慌】各區全方位連錄劈價、低價及蝕讓

樓市受到疫情摧殘，加上港股波動及美國加息周期等因素困擾，香港樓市危機重重，無論私樓或居屋市場，各區全方位連錄劈價、低價及蝕讓個案。港島區有單幢樓樓價重返5年前水平，九龍也有單幢盤業主持貨約3年半慘輸約14.5%，新界區更有多個二線樓盤或居屋低價沽售。

市區物業向來價格較為穩健，惟「疫」市下仍難免要低價或蝕讓求售，中原李嘉儀表示，筲箕灣樂融軒中層D室，實用面積約671方呎，三房連套房間隔，業主放盤一年，起初叫價企硬1,400萬元，直至近日受股市氣氛影響，累減202萬港元，以1,198萬元易手，呎價約17,854元，成交價較銀行估價低10%，接近回到2017年水平。

另消息指出，馬頭角津滙低層A室，實用面樍約224方呎，開放式間隔，一年前以約460萬元放盤，現減至約455萬元轉售，呎價約20,313元。據悉，原業主於2018年10月以約532.2萬元入市，現帳面虧損約77.2萬元，貶值約14.5%。

至於新界區跌價及劈價情況同樣顯著，中原理蔡華航指出，東涌海堤灣畔5座低層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，去年7月放盤叫價約798萬元，其後多次下調至約730萬元，最終減至715萬元成交，累減83萬元或約10.4%，售價創屋苑兩房逾一年低位，呎價約14,075元。

中原馮澤源指出，沙田新城市廣場5座低層B室，實用面積約583方呎，減價40萬元，以約920萬元售出，呎價約15,780元。資料顯示，去年3月對上一層單位成交價約1,000萬元，反映最新成交一年跌價多達約80萬元。

青衣灝景灣有海景兩房劈價百萬元易手，美聯李貫甡表示，屋苑9座中層C室，實用面積約498方呎，享全海景屬於屋苑優質兩房，單位去年開價1,030萬元放售，累減至933萬元成交，呎價約18,735元。

天置物業陸欣希表示，洪水橋玉桂園6座高層B室，實用面積約808方呎，三房連套房間隔，連車位以670萬元成交，呎價約8,292元。該單位連車位銀行估價約779萬元，是次成交大幅低估價約109萬元。資料顯示，該盤對上成交追溯至2020年8月，當時5座一個同面積高層單位，不連車位成交價約668萬元。相比之下，最新成交價錢相若，變相「送車位」。

居屋市場低價頻現，美聯何燕煌表示，屯門兆康苑H座高層2室兩房單位，實用面積約483方呎，大減約100萬元，已補地價自由市場成交價約470萬元，較估價低約65萬元，呎價約9730元。

此外，發展商在疫情下暫緩推盤步伐，新盤買賣續於低位徘徊，市場於過去周六、日錄約12宗一手成交。其中宏安地產青衣薈藍錄兩宗成交，成交單位為11樓A01單位及7樓A01單位，實用面積均257方呎，總額約1,299.8萬元。項目至今累售228伙，售出超過70%，套現逾10.7億元。