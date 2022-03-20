【疫下樓慌】銀主盤驟增　深水涉單位減價19%翻拍

受變種病毒大爆發影響，銀主盤成交大減，市場累積大批該類物業，數量已較之前大幅增加近一倍。部分銀主單位亦大幅劈價吸客，其中，深水埗金必多大廈住宅單位，減價19%，僅以呎價9,592元推出拍賣。

忠誠拍賣拍賣部總經理鄭世傑表示，銀主盤去年只有不足100個，但現時已大增至約200個，主要原因是疫情關係，只有緊急案件才可「開庭」，銀主新個案亦已停止。他指出，現在樓市只是轉角位，業主未願意調低售價，但香港物業始終有一定需求，只需調節一至兩成，已有用家承接。

該行本周三(23日)將推拍約11項物業，當中深水埗金必多大廈高層A室銀主單位，實用面積約490方呎，之前曾以580萬元推拍，最新大減110萬元，以470萬開價翻拍，劈幅達約19%，呎價只約9,592元。本月該項目一個中高層B室，實用面積約513方呎，以約620萬元易手，呎價約12,086元。

同場亦推拍兩個另類住宅，包括同區的公屋南昌邨昌安樓高層11號法院令無契單位，實用面積約494方呎，已補價自由市場開價400萬元，呎價約8,097元，而未補價第二市場開價則316萬元，呎價約6,397元。

另一個是旺角源發大廈中低層A室連外牆，只出售1/3業權及無契，開價80萬元，以單位實用面積約425方呎計算，呎價僅約1,882元。本月該廈一個低層L室，實用面積約661方呎，以600萬元轉手，呎價約9,077元，即該拍賣單位呎價只是市價的逾兩成。

此外，黃開基拍賣行同日亦推出油麻地永發大廈中層G室銀主盤，單位實用面積約238方呎，開拍價310萬元，呎價約13,025元。之前該物業曾以335萬元拍賣，現低25萬元或約7.5%再推出。