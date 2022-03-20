【疫下樓慌】新界上車盤成交繼續沉淪

樓價已從高位回落不少，市場交投雖稍見回穩，惟新界上車盤表現繼續沉淪。過去周六及周日，沙田第一城及東涌映灣園交投捧蛋，至於天水圍嘉湖山莊日前更有特色單位以低價易手。

中原指出，過去兩日十大屋苑錄約23宗成交，較對上一周僅8宗顯著上升，並為10個月最多，不過，新界屋苑市況較為失色，只有嘉湖山莊錄得買賣，期內錄4宗成交。

中原伍耀祖表示，該屋苑賞湖居6座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，減價近一成以605萬港元成交，呎價約10,980元。另外，市場消息指出，該盤景湖居10座頂層複式戶，實用面積約986方呎，三房間隔，最初以約1,130萬元放售，累減至約1,012.8萬元易手，低市價約6%，呎價約10,272元。

市區成交相對活躍，中原張光耀指出，鰂魚涌太古城交投步伐加快，過去兩天錄5宗成交，但價錢仍偏軟，成交包括智星閣高層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，成交價990萬元，呎價約19,721元。該行莊素娟則指，同屋苑衞星閣低層H室，實用面積約701方呎，三房間隔享園景，亦以約1,288萬元易手，呎價約18,374元。

根據上周公布反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報180.75點，較去年12月底的184.55點已累挫約2.1%，而較去年8月的高位191.34點，更下跌約5.5%。