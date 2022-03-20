【美股前瞻】能否延續反彈睇大型科技股

美國聯儲局上周一如預期加息0.25厘，並樂觀評估美國經濟，帶動美股3大指數均創下2020年11月以來最佳單周表現，道指一周漲5.5%；標指飆6.16%；以科技股為主的納指更大升達8.18%。有分析認為，本周美股能否延續反彈態勢，要視乎大型科技股的表現。

不過，「債王」格羅斯對目前美國的加息計劃感到擔心，認為若聯儲局遵循今年每次議息會議都將利率提高0.25厘的話，會重創美國房地產市場，使美國經濟陷入衰退。他稱，無論怎麼加息，最終利率都不應該超過2.5厘。

至於商品，作為石油輸出國組織(OPEC)一員的伊朗，計劃將原油的最高每日出口量由目前120萬桶，提升至每日140萬桶，同時提高產能，以抑制油價漲幅。另外，沙特阿美昨公布業績，受惠油價上揚，去年淨利潤達1,098億美元(約8,564億港元)，按年飆1.24倍，好過市場預期，料今年油市供應會非常緊張，資本開支介乎400億至500億美元。被問到會否以人民幣計價賣油，公司不予置評。

高盛早前指出，基於悲觀情緒造成過度拋售、現貨市場表現強勁與通脹預期升溫，大宗商品仍是最好的風險對沖工具。