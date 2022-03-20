樓價UPDATES：維景灣畔單日4宗減價成交

儘管樓市前景不明朗，但樓價下跌，減價貨仍有承接力，其中將軍澳維景灣畔單日連錄4宗成交，均為減價個案，包括一個套三房減價50萬元，成交價約850萬元，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃凱達表示，鰂魚涌太古城耀星閣低層B室，實用面積約664方呎，以約1,188萬元成交，呎價約17,892元。同屋苑寧安閣中層E室，實用面積約580方呎，亦以約1,100萬元成交，呎價約18,966元。

●美聯高偉鴻稱，鴨脷洲南區·左岸2座低層B室，實用面積約1,720呎，四房連雙套房間隔，原每月叫租約9萬元，議價後以筍價7.5萬元租出，呎租約43.6元。

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九龍區

●中原郭麗娟稱，茶果嶺麗港城36座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初開價800萬元，放盤4個月，累減至768萬元成交，呎價約14,855元。原業主於1996年以328萬元購入單位，是次轉手帳面獲利440萬元，單位升值逾1.3倍。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣碧海藍天2座中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，外望開揚園景，日前以863萬元沽出，呎價約17,364元。屋苑本月暫錄2宗二手成交，現時有約100個單位放售，入場費約830萬元。

●利嘉閣余美寶稱，紅磡黃埔花園12期3座低層D室，實用面積約797方呎，以約1,125萬元成交，呎價約14,115元。另外，同屋苑4期6座高層F室，實用面積約814方呎，成交價約1,408萬元，呎價約17,297元。

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新界區

●美聯李瑋良稱，元朗翠峰雙號屋一個中層單位，三房連套房間隔，實用面積約996方呎，享內園景，月前叫價約880萬元放售，終以828萬元成交，呎價約8,313元。原業主於2011年9月以約558.4萬元購入上址，現轉手帳面獲利269.6萬元，升值約48.3%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月暫錄約40宗成交，其中海濤居3座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後以755萬元易手，呎價約16,237元。原業主於1997年以414萬元購入單位，持貨25年帳面獲利約341萬元，升值約82.4%。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋翠寧花園6座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，累積減價20萬元，已補價自由市場成交價540萬元，呎價約9,122元。

●中原馮澤源指出，沙田新城市廣場5座低層B室，實用面積約583方呎，減價40萬元，以約920萬元售出，呎價約15,780元。資料顯示，去年3月對上一層單位成交價約1,000萬元，反映最新成交一年跌價多達約80萬元。

●中原余仲平表示，荃灣海灣花園3座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，開價700萬元，議價後以655萬元易手，呎價約13,936元。原業主於1996年11月以228萬元購入單位，持貨超過25年帳面可獲利427萬元，單位升值逾1.8倍。

●美聯張國成稱，元朗朗屏8號1座高層H室，實用面積約481方呎，兩房開放式廚房間隔，最初開價808萬元，買家睇樓3個月，靜候樓價回落入市，但見心儀屋苑放盤量不多，所以加速入市步伐，輕微議價6萬元，成交價802萬元，呎價約16,674元。

●利嘉閣黃金欽指出，將軍澳維景灣畔減價貨有承接，屋苑單日連錄4宗成交，其中5座高層E室，實用面積約513方呎，套三房間隔，減價50萬元，成交價約850萬元，呎價約16,569元，低市價約3%。