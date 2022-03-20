【疫下樓慌】中小企難賣樓自救　業界促快撤辣

面對第5波疫情及經濟環境低迷等利淡因素夾擊，香港樓市走勢顯著向下，市場人士認為，政府應進一步撤銷額外印花稅等辣招稅，讓資金有壓力人士沽貨套現，以渡過難關。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市交投已跌至歷史低位，在現時市況下，政府應考慮分階段撤辣，其中最先應撤銷額外印花稅(SSD)，現時市場已沒有短炒活動，反而3年辣招期令部分有周轉需要的中小企或業主，無法賣樓自救。至於針對非首置的新住宅從價印花稅，以及針對海外買家的買家印花稅也可考慮寬減，但當務之急是撤銷SSD。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，過去兩年經濟環境急速轉差，若遇上資金壓力需要沽貨套現又要付辣招稅，故政府應優先撤銷SSD，最低限度也應該縮短辣招期。現時絕大部分換樓人士都會先買後沽，新住宅從價印花稅反而窒礙市場換樓鏈，該稅項亦應考慮作出調整。

資深投資者伍冠流亦指出，香港面對加息及失業率上升等負面因素，樓市面臨跌價壓力，若未來香港加息，肯定會對樓市有負面影響，預計後市會「跌跌不休」，目前並不是投資時機。他估計，未來半年的樓價或會有約6至10%的跌幅，政府要開始考慮撤減樓市辣招。

前補習天王、資深投資者吳賢德稱，移民潮持續，中價樓承接乏力，相信政府亦不想住宅冧市，但放寬按保僅令市場重拾一絲承接力，實際作用未必太大。現時經濟基調不理想，美國踏入加息周期，疫情未止股市波動，當股市大挫，樓市很難獨善其身。

至於香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，疫情是重創香港經濟最重要因素，對樓市影響較大，樓市現仍處於調整期，還未找到支持位，相信要待疫情改善，才會穩定下來。