本周大事一覽　全球關注周二鮑威爾講話

港股上周大玩「瘋狂過山車」，本周則要留意外圍！美國聯儲局主席鮑威爾、歐央行行長拉加德，以及多位聯儲局官員將發表講話，中國將公布最新貸款市場利率(LPR)，歐元區多國3月採購經理指數(PMI)也將公布。更重要的是俄羅斯證券交易所將於周一(21日)起逐步恢復交易，惟市場指對全球股市影響不大。

以下是3月21日至3月25日重磅事件一覽，均為香港時間：

【周一】

●內地公布3月一年期/5年期市場貸款市場報價利率(LPR)

●德國2月生產物價指數(PPI)

●美國2月芝加哥聯儲全國活動指數

●歐洲央行行長拉加德講話

【周二】

●聯儲局主席鮑威爾講話

●聯儲局第3號人物、紐約聯儲銀行行長主席威廉斯講話

【周三】

●英國2月消費物價指數(CPI)

●美國2月新屋銷售、截至3月18日當周原油庫存

●美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特講話

【周四】

●美國截至3月19日當周首次申請失業救濟人數、2月耐用品訂單

●日本、德國、法國、歐元區、英國等多國3月製造業、服務業，以及綜合PMI

●美國3月Markit服務業PMI初值

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德講話

【周五】

●英國2月零售銷售

●德國3月IFO商業景氣指數