【訪問】宏利：93%內地客有意來港投保

中港兩地通關無期下，內地訪客來港投保意欲不減，宏利香港及澳門首席策略總監兼澳門分公司主管湯嘉麗接受本報訪問時表示，早前該公司作出的調查顯示，93%內地訪客有意來港購買保險。她預期，通關後內地客來港購買醫療保險和財富管理的需求將顯著恢復。

宏利在去年11至12月於內地大灣區城市訪問逾千名居民的保險意向和需求，結果顯示，96%內地訪客表示，會於通關後6個月內到訪香港。最多人打算來港購物及消閒，佔84%；其次為購買保險產品，佔70%。而大灣區居民對危疾及個人意外產品最有興趣，其次是長期儲蓄產品、萬用壽險及投資相連壽險，平均每人有意購買2.7個產品。

湯嘉麗表示，大灣區為內地其中一個最富裕及經濟最蓬勃的地區，惟大灣區9個內地城市保險滲透率低至5.5%，人均保費亦僅7,400元人民幣，反映保險密度偏低，為香港保險業帶來龐大機遇。

為此，公司設立特別工作小組，負責加強大灣區各方面的協調和合作，又於去年和今年預留逾4億元投資，用以提升與客戶接觸的數碼介面和代理人銷售工具等，同時積極招募非本地畢業生和與內地有聯繫的專才，迎接通關後的機遇。

調查亦顯示，在內地、澳門，以及香港3地中，93%內地訪客傾向來港投保，其次為內地和澳門，分別有78%和36%。她解釋，內地訪客有意購買香港危疾產品的主要原因是相信保障範圍更全面、更多藥物選擇、較佳護理服務質素、更佳醫院質素，以及較短輪候時間。

然而，隨着澳門和內地率先通關，以往來港投保的內地客轉赴澳門，帶動去年宏利澳門年度化保費等值銷售額(APE)增長1.26倍，當中60%來自內地訪客，較2020年有18%增長。她指，雖然預期中港通關後內地訪客將回流香港，惟澳門為大灣區其中一個核心城市，相信內地訪客對到澳門投保的意向仍將維持。