【萬物齊漲】對抗通脹怪獸　靠5招自保

面對「百物騰貴」的通脹之苦，相信全球市民聞之色變。就以本港為例，踏入2022年「衣、食、住、行」樣樣都貴，最嚇人的莫過於街市物價暴升，30元一斤菜心、100元一斤豬肉的情景比比皆是。奈何物價節節上升之際，工資升幅卻追不上，普羅大眾若想減輕銀紙貶值影響，就要做5件事自保！

【黃金】入場選擇多 買ETF回報佳

黃金乃傳統的抗通脹產品，「亂世買金」更有避險功能，所以保值能力較「現金為王」還要好。近期俄羅斯及烏克蘭開戰已經刺激金價曾衝破每安士2,000美元逼近歷史高位，反映不少投資者均看好黃金前景。

市民想買入黃金的話，現時市場提供林林總總的方法，除了可以在金舖買入實體黃金之外，銀行的紙黃金同樣是選擇之一。

當然，如果依然想揸實金，可以留意下傳統供金會，若有能力一筆過付款，可以儲金幣，都是保值之選。

【醫保】醫藥費趨增 早買早享受

雖然愛因斯坦曾說「複利是世界第八奇迹」，但通脹猛於虎就間接導致醫療通脹，令醫療保險加價。尤其香港醫療費用昂貴，若有病有痛，不想住公立醫院，每月供款買醫療保險顯得十分重要。

在「早買早享受」的前提下，若能力許可，可買醫療保險，既保障自己，亦能保障家人。

此外，最好是揀選全球保障的醫療保險，以便一旦離港身處外地亦可獲得保障。當然，各位投保人士要定期檢視保單的保障範圍，是否能夠追得上醫療通脹或醫療趨勢。

【REITs】回報跟隨樓價租金上揚

提起通脹亦自不然聯想到「買磚頭」，皆因可以透過這些物業收租兼且有穩定現金流，在貨幣供應過量和物價上升之時有「保值」作用。不過，買樓動輒的金額相對龐大，所以選擇房地產投資信託基金(REITs)，同樣有保值效果。

【iBond】設有保底息 最啱穩陣派

至於由美國財政部發行的通脹掛鈎債券(TIPS)，其票面價(Coupon)亦根據美國通脹升跌而行，年期分5年、10年及20年，入場費為1,000美元(約7,800港元)，每年派息兩次。

不過，TIPS跟iBond略有不同的是，香港政府會在3年後以100元底價贖回iBond，而TIPS則以收市價計算利息，並以收市價贖回。

【收藏品】陳年普洱茶葉炒價百萬

至於一些可供炒賣的食品，同樣是抗通脹的「隱世」工具。就以陳年普洱茶葉為例，不僅具有保健功效，內地的炒賣價更動輒十幾萬元一斤，甚至逾百萬元一斤，可想而知升幅何其驚人。

此外，除了名錶、名畫等傳統收藏品及奢侈品可保值之外，近幾年新會陳皮也在漲價，數十年的靚陳皮大升值，具有收藏價值，更有指新會陳皮，每存放一年，價格能夠增長15至30%，可見升值空間龐大，或會跑贏通脹，但當然，要自問懂得如何收藏，發霉陳皮不但不保值，更沒有原本的價值了！

【現時高通脹歸咎3原因】

所謂通脹，是指整體物價水平持續上升，反映金錢購買力被逐年蠶食。舉個例子，假設現時一個麵包賣5元，惟一個月後加價至5.5元，換言之，加幅高達10%，亦即付10元已經買不到兩個麵包，所以倘若工資加幅少於10%，市民的荷包就變相「縮水」，加上現時銀行存款利率低企，同樣令銀紙的回報「不見一大截」。

外界普遍認為，溫和的通脹一般與經濟增長有關，高通脹則反映經濟可能過熱或步向衰退。至於現時通脹升溫的成因，主要是由於幾大原因造成：第一，各國央行在疫情下大舉印鈔增大了基礎貨幣供應量；第二，疫情下供應鏈受阻，市民對各項用品的需求卻持續上升；第三，俄烏戰火令大宗商品價格飆升推高生產成本。

通脹困擾籠罩全球，臻享顧問董事總經理王良享認為「黃金乃長期投資」，可以回補通脹壓力，原因是全球各國仍會繼續出現實質負利率(名義利率扣減通脹的利率)，所以對金價起支持作用。他認為，金價回落至每安士1,900美元水平可作吸納，上望2,200至2,300美元，倘若俄烏局勢一發不可收拾，則可以衝上2,500美元。

另他建議，散戶可以轉戰新加坡市場，原因是踏入高通脹年代，新加坡金管局料將繼續引導新加坡元升值，並較其他非美貨幣更強。

故此，他認為新加坡是一眾東南亞國家中匯率較「硬淨」的地區，亦有能力吸引鄰國如印尼等地的資金泊入，預料對當地樓市及租務市場有幫助。其中，新達信託(Suntec REIT)、Mapletree Logistic可作考慮，前者息率現時有4.9厘，後者的業務則涵蓋澳洲、日本、馬來西亞等地。